Rodgers y titulares de los Jets no jugarán en el último partido de pretemporada

Nueva Jersey, Estados Unidos.- El veterano mariscal de campo, Aaron Rodgers no ha visto acción en un juego de los New York Jets esta pretemporada, y no la verá hasta el próximo 9 de septiembre, casi un año exacto después de la última vez que lo hiciera.

El entrenador en jefe, Robert Saleh anunció el jueves que Rodgers y el resto de los titulares de los Jets no jugarán en el último partido de pretemporada contra los Giants el sábado por la noche.

Rodgers, de 40 años, se desgarró el tendón de Aquiles izquierdo en su cuarta jugada en su debut con los Jets el año pasado el 11 de septiembre contra Buffalo.

El veterano pasador será el titular el día inaugural

Dijo el martes que “realmente no tenía una preferencia” en cuanto a si jugaba en el último partido de pretemporada, que será el último ensayo general de los Jets antes del primer partido en San Francisco el 9 de septiembre.

Con la decisión de Saleh, ninguno de los titulares proyectados de los Jets habrá jugado en ninguno de los partidos de pretemporada.

“Este año, hemos tenido tres partidos de práctica diferentes”, dijo Saleh, “y siento que la cantidad de trabajo que hemos tenido ha sido muy productiva”.

Está listo

Rodgers está saludable y tuvo un campamento de entrenamiento destacado, sin mostrar signos de la lesión. Saleh también dijo que el cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL ha mostrado “mucha” movilidad.

“Me siento bien acerca de dónde estoy con mi cuerpo y lo que he armado”, dijo Rodgers el martes.

Rodgers dijo que el campamento de entrenamiento de este verano fue “mucho más difícil este año y tal vez el más difícil en los últimos siete u ocho de mi carrera”.

Rodgers se encuentra cien por ciento sano

Saleh dijo que su decisión de no jugar con ninguno de sus titulares proyectados no tuvo nada que ver con las preocupaciones sobre posibles lesiones.

“Puedes lastimarte en los entrenamientos”, dijo. “Puedes lastimarte al cepillarte los dientes, por llorar en voz alta. Esto tiene mucho que ver con si nos estamos preparando adecuadamente o no y no solo mirar la casilla del antiguo entrenador: 'Ah, me siento bien al respecto. Tenemos que ir a jugar'.

“¿Realmente nos ayuda en la Semana 1? Hemos jugado contra ellos en el pasado y durante toda esta temporada baja, hemos adoptado un enfoque diferente sobre cómo estamos preparando a nuestros muchachos para la Semana 1 y esperamos que funcione”.

Razones diferentes

Saleh dijo a los periodistas antes de la práctica conjunta de los equipos el miércoles que decidió si jugaría con los jugadores del primer equipo, pero no divulgó el plan porque aún no se lo había dicho a los jugadores.

Rodgers y los abridores jugaron dos series el año pasado en el último partido de pretemporada contra los Giants. Rodgers conectó con Garrett Wilson para un touchdown en la segunda posesión de los Jets.

Martínez será el titular en el encuentro del sábado

“Diferentes razones el año pasado en comparación con este año”, dijo Saleh. “No voy a entrar en eso, pero siento que hemos hecho mucho trabajo, mucho trabajo bueno con tres oponentes de calidad en el transcurso de tres semanas”.

Saleh dijo que el novato Adrián Martínez, el Jugador Más Valioso de la UFL de la temporada pasada, será titular contra los Giants y su compañero novato Andrew Peasley jugará la segunda mitad, lo que significa que Tyrod Taylor, el veterano suplente de Rodgers, también se sentará.

