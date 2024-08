Se pone en marcha la segunda edición del 'Torneo Infantil de la Liga Arco Mexicana del Pacífico'

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla; este jueves 22 de agosto, el municipio de Cajeme se ‘vistió de gala’ al albergar la segunda edición del ‘Torneo Infantil de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) en el Estadio Yaquis.

Fue el presidente del club Yaquis de Ciudad Obregón, René Arturo Rodríguez y personalidades del beisbol invernal de México, quienes se encargaron de cortar el telón y poner en marcha el certamen.

Los jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo de las 10 franquicias que conforman la liga, además de dos equipos invitados más; Lanzadores del Futuro y Grupo México, estuvieron presentes en la velada.

El evento que oficialmente comenzó ayer finalizará el domingo 25 en el Estadio Yaquis, en donde se conocerá al próximo club campeón de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, y que representará a México en la próxima Serie del Caribe Kids.

Yaquis inicia con el pie derecho

Los mini Yaquis de Ciudad Obregón hicieron valer su condición de local y ante su gente comenzaron de la mejor manera el gran torneo de la LAMP, al derrotar en la jornada inaugural 7-3 a los Venaditos de Mazatlán.

Tal y como era de esperarse el juego fue bastante parejo, pues justamente cuando el marcador estaba igualado a tres carreras, un rally de cuatro anotaciones en el quinto episodio, le dio la primera victoria al conjunto de casa, que hasta el momento se coloca como líder del Grupo A.

Los Yaquis celebrando

Por otra parte, el actual campeón, los Naranjeritos de Hermosillo, evitaron sorpresas en su debut, superaron 7-4 a los Tomateritos de Culiacán.

Este viernes se mantendrán las acciones en el Estadio Yaquis, en donde la ‘Tribu de Cajeme’ intentará obtener su segunda victoria de la campaña ante los Algodoneros de Guasave y así tener prácticamente medio boleto a la siguiente fase del torneo.

Fuente: Tribuna.