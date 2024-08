Se queda sin beca: Alejandra Valencia denuncia retiro de apoyo pese a ganar medalla en JO

Ciudad de México.- ¿Recuerdas a Alejandra Valencia? Se trata de una deportista que llevó a lo alto a México tras haber representado al país en Tiro de Arco durante los Juegos Olímpicos en París. Fue durante la tercera etapa de los eventos asignados a este deporte, que logró derrotar con un marcador 7-3 a la representante de la India, Ankita Bhakat. Dicho triunfo la hizo acreedora de una presea de bronce, sin embargo, la celebración duraría poco, pues a un mes del triunfo le dieron la mala noticia de que le retiraron su beca.

Fue a través de una publicación en X, que la atleta sonorense informó su malestar y sorpresa al enterarse de que quedó fuera de los apoyos económicos que brinda la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). La noticia le fue compartida este jueves, cuando acudió a firmar la documentación necesaria para darle seguimiento a su beca. Fue en las instalaciones, donde la atendieron y le comunicaron que había sido dada de baja.

De acuerdo con lo que se puede percibir en el escueto tweet, le motivo atiende a las "reglas de operación que rigen" a la comisión, aunque no se especificó cuál de todos estos parámetros fue el que se aplicó para tomar esta decisión. Finalmente, la arquera agradeció, de manera sarcástica, a la Conade. Cabe destacar que, por haber ganado la medalla de bronce, se le otorgaría una ayuda financiera considerable, de la cual no se ha sabido más.

Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a @CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No pues muchas gracias".