Alejandra Valencia pide reajuste de tabulador tras reducción del 20% a su beca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo del deporte se sacudió ayer cuando Alejandra Valencia, una de las pocas deportistas que ganó presea durante la reciente edición de los Juegos Olímpicos, denunció en redes sociales la eliminación de su beca proporcionada por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). La medallista en Tiro de Arco se enteró de esta lamentable noticia a su llegada a las oficinas de la institución, donde pretendía firmar la documentación necesaria para darle seguimiento al apoyo financiero, sin embargo, en el sitio le anunciaron que había quedado fuera del programa. Dicha decisión se basó en un supuesto reglamento.

Poco tiempo después de la queja, la Conade emitió un comunicado a modo de respuesta. Entre otras cosas, se justifica bajo el argumento de que la arquera fue apoyada por la dirección de Ana Guevara desde el 2019. Durante estos cinco años, Valencia ha sido la "atleta que más apoyos ha recibido de la delegación mexicana", según se lee en el escrito. Asimismo, hizo un recuento de la cantidad que se le dio durante cinco años. Estos estímulos sumarían un total de 7 millones 901 mil 787 pesos. Además, acusó a la arquera de violar una cláusula de su contrato en la que se le prohibía utilizar las redes sociales para emitir cualquier comentario que perjudique a la comisión.

Te podría interesar ALEJANDRA VALENCIA La Conade de Ana Guevara explica porqué redujo la beca de la arquera Alejandra Valencia

No obstante, este viernes la sonorense volvió a replicar. Aclaró que la ayuda que se le dio no fue "en efectivo sino en especies, es decir, competencias, material y el equipo disciplinario". Valencia no quitó el dedo del renglón y en esta ocasión fue más específica sobre sus incomodidades. Refirió que los tabuladores que maneja la Conade no están bien definidos, por lo que solicitó que haya una reestructuración.

Valencia expresó inconformidad con la tabulación

La atleta subrayó que estos reclamos no vienen de la nada, pues tienen como sustento su medalla olímpica. Expuso que tienen compañeros a los que les sucedió lo mismo. En busca de justicia tanto para ella como para generaciones futuras, es que Alejandra exhortó a modificar los tabuladores, pues considera injusto haber sido el tercer mejor lugar en su disciplina en el mundo y pese a ello, ser recibida con la reducción a su beca del 20 por ciento, "una reducción que se da a pesar de ser campeona centroamericana, campeona panamericana, subcampeona mundial, doble medallista olímpica", apuntó

En un clip que publicó en su perfil de Instagram, la medallista convocó a especialistas, metodólogos y deportistas a interceder en el tema para reestructurar la tabulación actual, con base en un análisis real que diga "si se debería cambiar o se debería quitar", finalizó Valencia, quien ahora recibirá 36 mil pesos mensuales, en contraste con los 46 mil que le entregaban antes de su participación en la contienda veraniega de talle internacional.