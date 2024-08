¿Cómo le fue a 'Checo' Pérez? Resumen de las prácticas del GP en Países Bajos

Comparta este artículo

Ámsterdam, Países Bajos.- Una vez más, Sergio ‘Checo’ Pérez no tuvo el mejor desempeño en la práctica 2 del Gran Premio de Países Bajos 2024 de la F1. Si bien empezó la sesión con un buen arranque y se colocó a la cabeza en su primera vuelta con 1:13.108, la victoria le duró poco al ser rebasado por Max Verstappen con 1:12.131. El viento jugó en su contra, y el piloto reconoció que fue un obstáculo importante al momento de detener el coche en la curva 1.

De este modo, el circuito de Zandvoort desafió fuertemente a Pérez, quien no consiguió alcanzar los mejores tiempos y su bajo rendimiento lo posicionó en el sitio 12, sin embargo, aún hay posibilidades de que eleve sus resultados, pues para mañana sábado 24 de agosto está agendada la tercera práctica del GP. Recordemos que también en la primera práctica se asentó en el decimosegundo puesto.

Durante esta segunda ronda de entrenamientos libres, el piloto británico George Russell (Mercedes) se coronó como el más rápido con un tiempo impecable de 1:10.702, seguido por Oscar Piastri (McLaren), y el británico Lewis Hamilton (Mercedes). Ambos lograron superar a Lando Norris (McLaren) y a Max Verstappen, quienes consiguieron los dos primeros lugares en la competencia pasada. Se baraja como hipótesis que este desnivel fue ocasionado por el cambio de neumáticos medios a las gomas blandas.

En este encuentro, hubo un momento tenso protagonizado por el alemán Nico Hulkenberg (Haas), quien no pudo mantener el control del volante en la misma curva que le causó problemas a 'Checo'. Este desajuste lo llevó a estrellarse contra el muro, quien obtuvo una bandera roja que lo sacó de la pista. Esta serie de actividades dan inicio a la segunda mitad de la temporada 2024 de F1, donde los 20 pilotos buscarán optimizar los cronos obtenidos en carreras pasadas.

¿A qué hora y dónde ver a Checo Pérez en el Gran Premio de los Países Bajos?

Como ya dijimos, este fin de semana marca la tercera sesión de prácticas libres, seguida de la clasificación, mientras que la carrera del GP de los Países Bajos se disputará el domingo 25 de agosto.

- Práctica 3: Sábado 24 de agosto a las 3:30 AM (Hora del Centro de México)

- Clasificación: Sábado 24 de agosto a las 7:00 AM (Hora del Centro de México)

- Carrera: Domingo 25 de agosto a las 7:00 AM (Hora del Centro de México)

Transmisión en vivo: Fox Sports Premium y Fox Sports 3.

Fuente: Tribuna Sonora