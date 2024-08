¿Quién es Gustavo Sánchez? Multimedallista paralímpico mexicano que volverá en París 2024

Ciudad de México.- La delegación mexicana está lista para el inició de la actividad de los Juegos Paralímpicos de París 2024, la cual comenzará el próximo miércoles 28 de agosto. Con una historia destacada, México ha acumulado un total de 311 medallas, y los atletas que serán participes este verano están decididos a obtener nuevas preseas, tal es el caso de Gustavo Sánchez, que se ha destacado por su participación en la natación. En TRIBUNA te contamos de quien se trata:

Gustavo Sánchez Martínez nació en el 3 de mayo de 1994 es una de las figuras más destacadas del deporte paralímpico mexicano. Nació con una malformación congénita en ambas piernas y en su brazo izquierdo. Se sabe que su madre tuvo complicaciones al momento del parto, a pesar de ello, logró recuperarse y criar junto con su esposo y dos hijas al futuro medallista olímpico.

Comenzó a nadar cuando tenía 5 años gracias a que sus hermanas constantemente lo metían a la alberca. Cuando tenía 7 años, su padre, al ver que disfrutaba de la natación, decidió llevarlo a la piscina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde se desarrolló como deportista y ganó su primer oro en una competencia nacional a los 9 años.

Con 22 años de trayectoria en la natación, ha acumulado más de 300 medallas. Su debut en los Juegos Paralímpicos de Londres en 2012, teniendo apenas 18 años, fue uno de sus grandes triunfos pues obtuvo cuatro medallas: dos oros, una plata y un bronce. Logro que lo convirtió en el mayor medallista mexicano de esa edición, ganando reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Aunque en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y Tokio 2020 no logró subir al podio, su desempeño fue notable en cada una de las ediciones. Además de su éxito en el deporte, ha protagonizado dos documentales y un libro titulado Vivir sin límites: La historia de Gus. Actualmente tiene 29 años y entrena bajo la dirección de José Peláez, tiene la mirada puesta en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

He tenido el apoyo de mucha gente que me abrió los ojos, simplemente era cuestión de que me pusiera a entrenar otra vez. La edad es simplemente un número, pensaba, que, por estar grande, ya me tocaba el retiro; pero no, eran telarañas mentales”, afirmó.