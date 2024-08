Alex Padilla sería la sorpresa de Javier Aguirre para la convocatoria en Selección Nacional

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Javier Aguirre prepara grandes sorpresas para su primera convocatoria como nuevo técnico de la Selección Nacional de Fútbol y entre ellas se encontraría el portero Alex Padilla, quien actualmente milita en el Athletic de Bilbao. El joven arquero ha tenido la oportunidad de ser el titular de su equipo ante las lesiones de los 2 primeros reporteros y ha demostrado gran seguridad.

Es precisamente la titularidad de padilla lo que habría sido un factor importante para que Javier Aguirre y Rafael Márquez lo consideraran en la convocatoria del Tricolor para la próxima fecha FIFA. En ese sentido, distintos medios a nivel nacional e internacional han revelado que Alex Padilla sería llamado por el vasco para los partidos de la selección en septiembre próximo. Por lo que en esta ocasión sí llegaría a sangre nueva al tricolor.

Alex Padilla no es un jugador desconocido para Rafael Márquez ni para Javier Aguirre, ya que ambos cuentan con experiencia reciente en el fútbol español y han podido ver observar su mejoría y trabajo de desarrollo desde el nivel juvenil. Hasta ahora que de se desempeña como portero profesional. Sin embargo, no tendrá la carrera sencilla, ya que los últimos convocados en la selección han sido Luis Ángel Malagón del América, Julio González de Pumas y Raúl Rangel de las Chivas.

Alex Padilla a la Selección Nacional, foto: especial

En el caso de Guillermo Ochoa, parece que su ciclo con la selección mexicana de fútbol está por concluir, por lo que no estaría en la primera convocatoria de Javier Aguirre en la selección nacional. Esto se debe a que el surgido del América no tiene equipo después de salir del salernitana, por lo cual no ha concretado algún contrato con un nuevo club y parece que su carrera está más cerca de finalizar que de obtener una nueva oportunidad.

Alex Padilla ha sido ya conocido por la afición mexicana debido a sus grandes actuaciones en estas primeras jornadas de la Liga Española, en la cual se enfrentó al fútbol club Barcelona. A pesar de que su equipo cayó ante el cuadro catalán, tuvo la oportunidad de mostrarse con grandes atajadas, lo que ha llamado la atención de diversos equipos, por lo cual la selección nacional sería el mejor templete para proyectar su carrera.

Fuente: Tribuna