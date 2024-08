La arquera sonorense Alejandra Valencia arremete contra las reglas que tiene la Conade

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A poco más de dos semanas que culminaron los Juegos Olímpicos, el nombre de Alejandra Valencia sigue sonando en el deporte mexicano y no solamente es por su reciente medalla de bronce conquistada en la justa, sino que también por los problemas que ha tenido con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) referente a su beca.

Fue la semana pasada cuando la arquera sonorense manifestó en redes su inconformidad sobre su nueva beca, en donde el organismo mexicano le estaría pagando una menor cantidad, a pesar de haber conquistado su segunda presea olímpica en París 2024.

A días de esa polémica, nuevamente la nacido en Hermosillo dio la cara y aunque dijo que el problema ya quedó atrás, aprovechó para comentar que no le parecen justas las reglas que maneja la conade.

“En un principio es que las reglas están mal hechas, que se tiene que buscar una manera que se haga más acorde a la competencia al desarrollo del deportista que se revise. Ya se habló con Conade sobre esto, ellos también dijeron que van a revisarlo porque ellos también están atados de manos en esta situación saben que está mal donde está la tabulación y están buscando cómo mejorarlo, cómo hacerlo”, dijo.

Valencia comentó que algo se tiene que hacer, ya que no es la única afectada y las tabulaciones referente a cuanto debe de ganar un atleta no son justas tanto para ella como para cientos de sus compañeros deportistas. "No soy la única afectada, somos muchos deportistas que nos está pasando lo mismo y que no ha sido desde este ciclo ha sido desde muchos años atrás con esta tabulación desde 2020 más o menos que empezó esta tabulación ya están intentarlo hacerlo y que van hacerlo todo para favorecer a los deportistas”.

"Hay un análisis con personas que sepan con metodólogos, atletas que sepan de los que se está hablando, que los lineamientos pasen por un análisis para que se acepten, una cláusula que se tiene que revisar sería bueno estoy hablando de becas en general, que se tome más en cuenta a los deportistas”.

Cabe destacar que, en cuanto se desató la polémica, la titular de la Conade, Ana Guevara manifestó que la situación que vive la arquera y la reducción de su beca, no se debe a una cuestión personal, sino a algo conforme a las Reglas de Operación de la Conade. "Está estipulado en el tabulador, no es un invento. Está separado lo que tiene que ver con medallas compartidas y de carácter individual. Ella (Alejandra Valencia) no ganó medalla en su prueba individual, quedó sexta, y logró el bronce por equipos".

