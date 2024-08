Juegos Paralímpicos de París 2024: ¿Qué atletas mexicanos competirán primero?

Comparta este artículo

París, Francia.- Para todos aquellos que esperaban la continuación de las contiendas veraniegas en la que cada país envía a competir a sus mejores atletas, el cronómetro ha llegado a cero este miércoles 28 de agosto, con el inicio de los Juegos Paralímpicos en París, cuya inauguración se celebró en la Plaza de la Concordia y los Campos Elíseos. En el caso de México, la delegación se conforma por 67 deportistas, divididos entre 31 hombres y 36 mujeres que tienen la determinación de superar la marca medallística pasada.

Se trata de la edición de Tokio 2020, en la que consiguieron 22 preseas, (siete oros, dos platas y 13 bronces). Estamos listos para seguir los pasos de los deportistas rumbo a su triunfo. Las competencias arrancarán durante la madrugada del 29 de agosto, y en ellas podremos ver a los connacionales en atletismo, boccia, ciclismo, ecuestre, natación, powerlifting, ramo y muchas otras disciplinas. Sin embargo, la que abrirá la cortina será taekwondo, para después continuar con tiro de arco.

¿Qué atletas mexicanos competirán primero?

Entre las primeras actuaciones mexicanas frente a los jueces estarán las taekwondoínes Claudia Romero y Jessica García, así como los arqueros Samuel Molina y Víctor Sardina Viveros. Claudia Romero será la primera en entrar en acción. Se adentrará en los cuartos de final de la categoría de 44 kg K44 en taekwondo femenino. Aunque su adversaria aún no está definida, se espera que su combate comience alrededor de las 4:10 a.m. (hora del centro de México).

Pocos minutos después, Jessica García competirá en los cuartos de final del taekwondo femenino en la categoría de 52 kg K44, a las 4:32 a.m., de la misma manera se desconoce la identidad de su oponente. En tiro con arco, Samuel Molina competirá a las 5:00 a.m. (hora del centro de México) en la ronda de clasificación de arco recurvo masculino, mientras que Víctor Sardina participará en la competencia de arco compuesto a las 9:00 a.m.

¿Dónde sintonizar los Juegos Paralímpicos?

En México y América Latina, Claro Sports ofrecerá la cobertura de la mayoría de los eventos deportivos mediante dos canales en vivo en YouTube.

Fuente: Tribuna Sonora