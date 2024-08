Ramón Urías: "Honestamente, quizás esta sea la vez que mejor me he sentido en las Mayores"

Baltimore, Estados Unidos.- El mexicano Ramón Urías vive su mejor momento en Grandes Ligas (GL), sus dos cuadrangulares en sus últimos tres compromiso son evidencia del gran presente que tiene el sonorense y se ha convertido en uno de los jugadores más encendido que tienes los Orioles Baltimore.

Urías pegó un metrallazo de dos carreras para poner arriba a su club ante el abridor de los Dodgers, Jack Flaherty, en el quinto capítulo, encaminando el triunfo por 3-2 el martes por la noche en el primer juego de la serie.

En entrevista para el medio de la MLB, el nacido en Magdalena de Kino, reconoció que vive su mejor momento desde que debutó en las Ligas Mayores hace cinco años y espera seguir teniendo esas actuaciones para contribuir con su club.

Honestamente, quizás esta sea la vez que mejor me he sentido en las Mayores hasta ahora, me siento bien por ayudar al equipo. Creo que todos tenemos altibajos en una temporada, porque es muy larga. Pero estoy contento por haber ganado”, declaró para la MLB.