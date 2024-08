Cae la última caída para una de las figuras más importantes del pancracio mexicano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Día de luto para el mundo de la lucha libre, y no solamente en México, sino a nivel mundial, ya que lamentablemente perdió la vida Ray Mendoza Jr., mejor conocido como el Vilano V, quien murió producto de un infarto.

El histórico luchador mexicano, se despidió de este mundo a los 62 años de edad, no sin antes haber escrito una de las mejores carreras que ha tenido un gladiador azteca en el pancracio.

Según diferentes medios nacionales, Mendoza no presentaba problemas de salud relacionados al corazón, incluso trabajaba con normalidad en su consultorio de acupuntura y terapia, por lo que su fallecimiento tomó de sorpresa a todo el gremio.

Villano V tuvo una trayectoria de 36 años dentro de la lucha libre, siendo pieza importante de la gran ‘Dinastía Imperial’, además de que fue hijo del mítico Ray Mendoza.

Villano V junto con sus hermanos; la famosa 'Dinastía Imperial'

Familiares del deportista han conmovido las redes sociales, al dedicarle las últimas palabras a este referente de los cuadriláteros.

“Papá te amo con toda mi vida. Me dejas con mi corazón destrozado. Ya estás con Chely, con mi abuelita que tanto extrañabas. Cuídame desde el cielo y nunca me sueltes por favor. Te honraré día a día. ¡Gracias papito! No tengo palabras”, publicó en Facebook Villano V Jr., hijo del fallecido gladiador.

Mendoza Jr., pasó por las empresas más importantes de México como el Consejo Mundial de Lucha Libre y la Triple A, por si fuera poco, también luchó de manera independiente y en algunas empresas del extranjero como Japón y los Estados Unidos.

Entre los logros más importantes de su icónica carrera está haber desenmascarado a la dinastía Alvarado, mejor conocido como los Brazos en 1988, junto a sus hermanos Villano I y Villano IV, además de la máscara del también histórico Blue Panther en 1998.

Uno de sus últimos premios, también fue el terminar con la cabellera de Electroshok en el 2017.

Cabe destacar que en sus últimos años el Villano V ya no lucha con máscara, pues perdió la tapa frente a Último Guerrero, en la Arena México en el 2009.

Sin duda alguna, Ray Mendoza Jr., es una de las últimas grandes leyendas del la lucha libre mexicana, pues tanto de manera individual como en equipo, siempre brindó grandes actuaciones, dejando en claro porque la familia de los Villanos es una de las más importantes de toda la historia de México.

Fuente: Tribuna.