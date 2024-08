Juegos Paralímpicos, París 2024: Jessica García queda en quinto lugar en Tae Kwon Do

Comparta este artículo

París, Francia.- Durante la jornada de este jueves 29 de agosto se celebraron las finales de -47kg, 52 kg en la gráfica femenil de Tae Kwon Do, lamentablemente Jessica García se enfrentó a diversas dificultades durante la pelea por la medalla de bronce y alcanzó la quinta posición, lo que significa que México no logrará subirse al podio en esta ocasión. A continuación te contamos todos los detalles de la pelea.

Jessica García Quijano llegó vistiendo el peto azul, mientras que su contrincante Meryem Çavdar, utilizó el color rojo. El primer movimiento de la yucateca fue intentar hacer unas fintas con la finalidad de alcanzar a entrar en el área vulnerable de su rival turca, esto debido a que era superada en estatura, lo que en Tae Kwon Do significa una clara desventaja debido a que el contrincante puede acertar las patadas con mayor facilidad.

Lamentablemente el plan de la mexicana no funcionó como se esperaba, ya que, aunque sí alcanzó a meter algunas patadas e incluso el peto resonó por toda la estancia, lo cierto es que ninguno de esos golpes fueron contados por el sistema; pero la historia fue distinta para Meryem, quien fue la primera en meter dos puntos seguidos, lo que colocó en problemas a García. La contienda continuó con un juego de fintas y algunas Yop Chagui aisladas (patadas laterales) por parte de ambos bandos y varios empeines.

Alrededor del 1 minuto y 30 segundos después la pelea fue interrumpida por un tiempo fuera, lo que permitió que ambas peleadoras pudieran descansar unos segundos; sin embargo, la estrategia de Meryem era clara: ir con todo durante los últimos momentos de batalla, por lo que ya no permitía que Jessica se acercara lo suficiente y, en caso de que ésta última lo intentara, era detenida por Yop Chaguis. Para este momento, las patadas de García seguían ingresando, pero aún no podía desbloquear el sistema de puntajes, dado a que le faltaba imprimir mayor potencia.

Justo faltando 34 segundos para que la pelea finalizara, México logró meter dos puntos seguidos, lo que abrió una ventana de esperanza; sin embargo, momentos de tensión se apoderaron del recinto cuando se debatió por unos segundos la legalidad de estos aciertos. Finalmente, Turquía logró dar la vuelta con cuatro patadas más, finalizando así la pelea con 6 puntos para Maryem y tres para Jessica, lo que terminó por colocarla en la quinta posición.

Cabe señalar que, durante la pelea se registraron momentos memorables, puesto en el instante en el que se dudó sobre si se contarían o no los puntos de la mexicana, su entrenadora no dudó en gritarle palabras de animo y algunas instrucciones, como que intentase entrar más a la zona vulnerable de Meryem y que, en caso de que no le validaran sus patadas, la pausa de la pelea siempre se podría tomar como una buena oportunidad para descansar.

