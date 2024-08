No se cansa; a los 44 años, Rich Hill lanza como relevista por los Medias Rojas

Comparta este artículo

Boston, Estados Unidos.- El zurdo Rich Hill entró como relevista den la derrota por 2-0 de los Medias Rojas de Boston ante los Azulejos de Toronto el jueves por la noche y se convirtió en el único jugador activo en aparecer en un juego de Grandes Ligas en cada una de las últimas 20 temporadas.

Hill reemplazó al abridor Kutter Crawford con dos outs en la séptima y ponchó al jardinero central de Toronto, Daulton Varsho, con un corredor en segunda para terminar la entrada.

Hill, de 44 años, quien está en su cuarta etapa con los Medias Rojas, recibió una agradable ovación de la multitud y un apretón de manos del manager Alex Cora cuando regresó al dugout.

Regresó para el octavo con Boston perdiendo 2-0 y retiró a los tres bateadores que enfrentó con un ponche y dos rodados.

Hill es una leyenda de los Red Sox

Hill se une a Tim Wakefield como los únicos lanzadores que han aparecido para los Medias Rojas a los 44 años o más.

Joya de Francis

El ganador del juego fue Bowden Francis, quien lanzó un juego sin hits hasta el sexto inning y se fue después de permitir solo un hit en siete entradas para los Azulejos.

Francis (8-3) enfrentó el mínimo de 5 y un tercio de entradas, con el único corredor de Boston, Jarren Durán que se embasó por un error en el cuarto episodio. Durán fue puesto fuera tratando de robar la segunda.

Francis maniató a la ofensiva de Boston

El intento de no hit terminó con un out en el sexto, cuando Nick Sogard conectó un sencillo suave al jardín central. Francis ponchó a cinco y no dio bases por bolas antes de irse a la mitad de la séptima con una ventaja de 2-0.

En su salida anterior, Francis lanzó ocho entradas sin hits contra los Angelinos antes de permitir un jonrón solitario para comenzar el noveno.

Génesis Cabrera permitió un hit en el octavo y Chad Green lanzó el noveno. Después de golpear a Mickey Gasper con un lanzamiento, Green conectó un rodado de Tyler O'Neill al campo corto para obtener su 16to salvamento y completar la blanqueada de dos hits.

Kutter Crawford (8-12) limitó a Toronto a dos carreras y seis hits en 6 y dos tercios. Dio dos bases por bolas y ponchó a tres.

Fuente: Tribuna