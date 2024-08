París 2024: Así fue la participación de Cristopher Tronco y Jesús Rey en final de paranatación

Comparta este artículo

París, Francia. - Este jueves 29 de agosto marcó el inicio de la participación de los deportistas mexicanos en los Juegos Paralímpicos de París 2024, donde buscan mejorar su desempeño y superar la cosecha de medallas obtenida en Tokio 2021. Entre los primeros en debutar se encontraron los mexicanos Cristopher Gregorio Tronco Sánchez y Jesús Rey López Cervantes, quienes compitieron en la final de los 100 metros espalda masculino S2.

A pesar del esfuerzo y la dedicación que los llevaron a esta instancia, Tronco y López no lograron alcanzar una medalla, pues Cristopher Tronco finalizó en la quinta posición con un tiempo de 2:14.68 minutos, mientras que Jesús Rey López terminó en la última posición con un tiempo de 2:25.64 minutos.

Previo a su participación, Cristopher Tronco expresó su optimismo y determinación: "Esperemos que en esta ya se me dé la medalla. Siento que llego en mi mejor momento, tampoco digo que la medalla va a ser mía, pero hemos entrenado como debe de ser, me esforzaré al máximo para poder lograrlo". Aunque no alcanzó el podio, su desempeño demostró el espíritu competitivo y la pasión por representar a México en la máxima justa deportiva.

El oro en la categoría S2 de los 100 metros espalda fue para el brasileño Gabriel Dos Santos Araujo, quien registró un tiempo de 1:53.67 minutos. El segundo lugar fue para Vladimir Danilenko, quien compite sin bandera, con un tiempo de 2:01.34 minutos. Finalmente, el chileno Alberto Abarza se quedó con la medalla de bronce al finalizar la prueba en 2:01.97 minutos.

A pesar de no haber conseguido medallas, no cabe duda que la actuación de Cristopher Tronco y Jesús Rey López es un testimonio del compromiso y la resiliencia que caracteriza a los deportistas paralímpicos mexicanos. Su esfuerzo y dedicación seguirán inspirando a futuras generaciones de atletas. Con el calendario de competencias aún en marcha, la esperanza de sumar preseas para México continúa viva en París 2024.

Fuente: Tribuna