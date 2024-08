París 2024: Haideé Aceves gana la primera medalla para México en los Juegos Paralímpicos

Comparta este artículo

París, Francia.- Si bien, la primera etapa de las Olimpiadas ya llegó a su fin, la realidad es que la emoción por el deporte y por la autosuperación continúa a todo lo que da en París, Francia, esta vez con los Juegos Paralímpicos, los cuales dieron comienzo durante la jornada del pasado miércoles 28 de agosto, y como suele ocurrir, ni bien terminó la inauguración, las competencias ya se encuentran en su máximo esplendor.

Recién este jueves 29 de agosto, dieron inicio los primeros encuentros y la originaria de Jalisco, Haideé Vivivana Aceves Pérez hizo su presentación en la competencia de natación para los 100 metros de Dorso-S2. El desempeño de la compatriota fue tal que logró alcanzar el podio con el segundo lugar, obteniendo un tiempo de 1.07.90, de acuerdo con información oficial emitida por el Comité Paralímpico.

De acuerdo con algunos reportes, la diferencia entre el primer y segundo lugar fue prácticamente mínima, por lo que esta competencia se sintió como el de una película digna de Hollywood. Cabe señalar que las otras participantes que lograron subirse al podio fueron Pin Xiu Yip, de Singapur, quien obtuvo el primer puesto, mientras que el tercer lugar fue el de Ángela Procida, representante de Italia.

De acuerdo con información emitida por los expertos, Haideé Aceves se quedó a solo seis milésimas de segundo para obtener el oro; sin embargo, algunos medios aseguran que la emoción llegó a tope que incluso la mexicana dio un final digno de fotografía en el que solo así se puede divisar quién fue la primera en tocar la meta y, según reportes, Pin Xiu Yip obtuvo el primer puesto porque logró extender el brazo aún más.

Cabe señalar que esta no será la única competencia en la que México participará durante la jornada del día de hoy, ya que la delegación nacional participará en Tae Kwon Do en la clasificación femenil alrededor del medio día de hoy, así que, si no te quieres perder los resultados, no te preocupes, porque en TRIBUNA te los estaremos compartiendo de manera optima y precisa, así que no dejes de estar atento.

Fuentes: Tribuna