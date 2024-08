París 2024: Uziel Muñoz, el mexicano que busca medalla en Lanzamiento de Bala

Comparta este artículo

París, Francia.- Uziel Muñoz puso a soñar a México durante estos Juegos Olímpicos de París 2024, ya que el mexicano logró clasificarse a la final de lanzamiento de bala. Competirá por una medalla histórica para la delegación en un deporte inesperado, por lo que ahora se muestran todos los detalles, así como la cronología y el perfil del deportista mexicano que ha llegado a la cima y ahora busca lograr la gloria máxima.

Uziel Muñoz logró su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 después de obtener la medalla de bronce en impulso de bala en el Throw festival celebrado en Tucson, Arizona. En aquella ocasión obtuvo una marca de 21.68 metros y superó lo mínimo establecido por el World Athletics para clasificar a esta justa veraniega. En ese sentido, sorprendió ya en los Juegos Olímpicos y logró clasificarse a la final.

La final de lanzamiento de bala se disputará a las 11:35 de este sábado 3 de agosto, tiempo de la Ciudad de México. Cabe señalar que el mexicano no es de los favoritos para llevarse la medalla de oro, ya que los estadounidenses Ryan Crouser y Joe Kovacs, junto con el italiano Leonardo Fabbri, son los que tienen más posibilidades. Sin embargo, en el deporte no hay nada escrito.

Uziel Muñoz en París 2024, foto: especial

El mexicano llega a la final con sentimientos encontrados, ya que busca cumplir una promesa que le hizo a su hermano hace 7 años, en la cual le aseguró que llegaría a la gloria en unos Juegos Olímpicos. El oriundo de Chihuahua comenzó su carrera desde muy joven y representó a México en eventos como los Juegos Panamericanos, donde se llevó La Plata en Lima 2019. Por otro lado, en Salvador 2023 logró el oro y en los juegos centroamericanos de Barranquilla 2018 quedó cuarto puesto.

No es casualidad que Uziel llegara a la final en estos Juegos Olímpicos, ya que a lo largo de su carrera no solamente ha conseguido medallas en juegos Panamericanos, sino que también ha establecido marcas importantes en su carrera. Asimismo, al aire libre tiene un lanzamiento de 21.88 M. El cual obtuvo en él Drake Stadium en Los Ángeles. Asimismo, ostenta una marca de 19.67 M, la cual consiguió en Albuquerque. Ahora, en París 2024, buscará romper las expectativas y superarse a sí mismo.

Fuente: Tribuna