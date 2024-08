MLB: Taijuan Walker buscará enderezar el rumbo desde el bullpen de los Filis

Comparta este artículo

Filadelfia, Estados Unidos.- Sin victorias desde principios de mayo y con una efectividad de 6.50 esta temporada, Taijuan Walker sabe que un lugar en la rotación de abridores de los Filis de Filadelfia no sucederá este año, pero mantiene la fe en que puede regresar.

Los Filis le dieron empujón a Walker esta semana y lo degradaron al bullpen, con la esperanza de que el movimiento pueda ayudar al derecho a solucionar los problemas con la velocidad y el comando que arruinaron su temporada.

“Estar en la rotación no funcionó este año”, dijo Walker. “No digo que todavía no lo sea, pero necesito ser lo más efectivo posible en el bullpen”.

Con un costo de casi 40 millones de dólares en los próximos dos años, los Filis esencialmente han convertido a Walker en un relevista de limpieza en la recta final mientras persiguen el título de la División Este de la Liga Nacional.

Walker, de 32 años, tiene poca experiencia fuera del bullpen. Ha hecho 208 aperturas de 212 apariciones en su carrera en Grandes Ligas que data de 2013 e incluye temporadas con Seattle, Arizona, Toronto y los Mets.

El manager de los Filis, Rob Thomson, informó a Walker de la decisión antes del primer partido del jueves de una serie de cuatro juegos con los Bravos de Atlanta.

Walker (3-6) no había ganado un juego desde el 22 de mayo y había perdido sus últimas seis decisiones. Recibió seis carreras y 13 hits en seis entradas en la derrota por 10-0 ante Houston el miércoles. No ponchó a ningún bateador.

Los Filis han perdido sus últimas nueve aperturas.

“Es mi primer año que he estado mal todo el año”, dijo Walker antes del partido del viernes. “Por lo general, he tenido momentos en los que es malo, pero algunos momentos en los que es realmente bueno. Simplemente no lo he tenido este año”.

Los Filis ciertamente esperaban más cuando firmaron a Walker con un contrato de cuatro años y 72 millones antes de la temporada 2023.

“No ha sido fácil”, dijo Walker. “Solo debo seguir adelante, tratar de mantener la confianza en mí mismo sabiendo que lo he hecho durante tanto tiempo”.

Thomson no nombró a un quinto abridor para los Filis, aunque la sensación de julio, Tyler Phillips, parece un fuerte candidato para tomar el lugar de Walker en la rotación. El próximo turno sería el martes en Toronto.

Walker tiene marca de 0-4 con efectividad de 9.17 en cuatro aperturas desde que regresó de una lesión en el dedo derecho que lo llevó a la lista de lesionados.

Walker, quien no lanzó en la postemporada el año pasado cuando los Filis avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, tiene marca de 72-62 con efectividad de 4.12 de por vida.

Fuente: Tribuna