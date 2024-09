El nipón Shohei Ohtan escribe su nombre en los libros de historia de las Grandes Ligas

Comparta este artículo

Arizona, Estados Unidos.- Todo parece indicar que, Shohei Ohtani obtendrá su tercer premio al Jugador Más Valioso de las Grandes Ligas (JMV), ya que el viernes durante el triunfo de los Dodgers 10-9 en el Chase Field, hizo historia al robarse su base número 43 y conectar su cuadrangular número 43.

Con esto, el japonés se convirtió en el primer miembro del club 43-43 en la historia de la MLB, demostrando porque los Dodgers pagaron una gran cantidad de dinero por sus servicios.

Al llegar a esa increíble cifra, el manager Dave Roberts no escondió su felicidad. “Es increíble. No sé qué más se puede decir. No tengo más superlativos para describir a Shohei. Es increíble”, declaró después del juego.

Alex Rodríguez, quien conectó 42 jonrones y se robó 46 bases con los Marineros en la ya pasada temporada del 1998, era el único jugador que había superado la barrera de 42-42. Ahora, Ohtani logró imponer un nuevo récord.

Shohei Ohtani está a tres jonrones de igualar su marca personal de 46, impuesta en 2021, cuando conquistó su primer JMV de la Liga Americana. La mayor cantidad de bases robadas que había logrado antes de este año era 26, demostrando su gran avance para correr las almohadillas.

Por si fuera poco, en el juego de los Dodgers en contra de los D-Backs de este sábado, el japonés volvió a mandar la pelota a volar para llegar a un total de 43 jonrones.

Es probable que la estrella de Los Ángeles consiga el famoso 50-50, y al ritmo que va, no sonaría descabellado que pudiera inclusive hacer un 60-60, ya que faltan poco más de 50 juegos para que culmine la temporada regular de las Grandes Ligas.

La semana pasada, el japonés ya se había convertido en el sexto jugador en la historia de la del Big Show en unirse al exclusivo club 40-40, tras conectar un cañonazo de Grand Slam en la victoria de Los Ángeles Dodgers, pero eso no le bastó y en tan solo días ya superó considerablemente sus números.

Actualmente los Dodgers se ubican en el primer lugar del Este de la Oste de la Nacional con una marca de 82-54, y debido al gran momento que vive Ohtani se colocan como favoritos a pelear la corona de las Grandes Ligas.

Fuente: Tribuna.