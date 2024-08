Orgullo mexicano: La paranadadora Haideé Aceves gana su segunda plata en París 2024

Comparta este artículo

París, Francia.- Los Juegos Paralímpicos de París 2024 arrancaron hace solo unos días, y México ya suma cinco medallas, siendo la última obtenida la de la paranadadora Haideé Aceves, quien ganó la plata este sábado. Aceves Pérez terminó los 50 metros dorso S2 con un tiempo de 01:08.96, asegurando el segundo lugar de la competencia. La nadadora de Singapur, Yip Pin Xiu, se llevó el oro con un tiempo de 1:05.99.

La medalla de bronce fue para Teresa Perales de España, con un tiempo de 1:10.95. Esta plata es la segunda medalla para la jalisciense en esta edición de los Juegos. Además, Fabiola Martínez, de Aguascalientes, compitió en la misma prueba y finalizó en sexto lugar con un tiempo de 1:12.30, concluyendo así su participación en París 2024. Apenas el pasado jueves 29 de agosto, Haideé Aceves consiguió su primera medalla, también de plata.

Haidee mencionó que, aunque era considerada una de las favoritas, no podía confiarse debido a la dificultad de los Juegos Paralímpicos. "Todo puede pasar en estos eventos, aunque yo tenía la confianza en que lo iba a hacer bien y podía acceder a la medalla nuevamente. Nunca estuve segura de ello y no porque no haya trabajado, porque no haya entrenado, porque de verdad todo puede suceder en unos Juegos y porque las que estaban abajo de mí venían muy pegaditas en la mañana", comentó la doble medallista paralímpica.

"Son dos medallas que saben a oro. La primera fue una locura, fue algo supermágico y esta segunda también, es algo espectacular… Es muy bonito y muy gratificante ver tantas muestras de cariño y tanta gente que me sigue felicitando". Hace unos días, Haidee Aceves le dio a México su primera medalla de plata en los Paralímpicos al quedar segunda en los 100 metros dorso S2. Todavía le queda la prueba de los 100 metros libres.

Ayer viernes, el atleta mexicano de parataekwondo, Juan Diego García, se impuso al japonés Shunsuke Kudo con un marcador de 5-3 en la pelea por la medalla de bronce en la categoría de 70 kilos. Después de un intenso enfrentamiento, el sinaloense logró una mayor puntuación, a pesar de los esfuerzos de Kudo por remontar o empatar. De esta manera, el mexicano mantuvo su ventaja y aseguró la medalla de bronce para México, tal y como lo hizo en Tokio 2020 con una presea de oro.

Fuente: Tribuna