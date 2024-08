'Canelo' deja en claro que las personas prefieren verlo pelear con Berlanga que con Benavidez

Nueva York, Estados Unidos.- A poco más de un mes para que suban al ring Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Édgar Berlanga tuvieron su primer cara a cara este lunes cinco de agosto, en una conferencia de prensa realizada en Nueva York, y a pesar de que por tercer año consecutivo el tapatío evitó a Benavidez, el nombre del 'Bandera' lo sigue persiguiendo.

Tanto el mexicano como el boricua dijeron sus primeras palabras y aseguraron dar una gran pelea arriba del ring, además, ambos coincidieron que se ven con la mano en alto, ya que es una pelea que genera mucha rivalidad por el clásico de México contra Puerto Rico.

“He soñado con ‘Canelo’ hace tiempo y se hará realidad este 14 de septiembre”, expresó el nacido en Brooklyn, Nueva York, y que se mantiene invicto como profesional con 22 peleas. Mientras que el campeón respondió: “Me gusta que sueñen conmigo, al fin lo consiguió”.

Por otra parte, ante las preguntas y cuestionamientos sobre volver a evitar a David Benavidez, el tapatío también declaró que era más importante “darle a la gente” una pelea ante Édgar Berlanga, ya que representa un capítulo más de la gran rivalidad en el boxeo que tienen los dos países.

Estoy feliz de estar en esta posición de acrecentar la rivalidad de México vs. Puerto Rico, no voy a subestimar a Berlanga, sé que es un peleador fuerte y joven, pondré todo lo mejor de mí en los entrenamientos para dar un buen espectáculo. “Esta será una buena pelea para la gente. México vs. Puerto Rico siempre son buenas peleas”, comentó el mexicano