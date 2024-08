"El tiempo lo cura todo", dice Damar Hamlin a un año de su experiencia con la muerte

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Damar Hamlin esbozó una amplia sonrisa y saludó con la mano mientras pasaba en una motocicleta, antes de acelerar para hacer un giro brusco y sin esfuerzo cuesta arriba hacia los dormitorios de los Buffalo Bills en sus instalaciones del campamento de entrenamiento.

Despreocupado y feliz, parece haber poco que temer al safety de los Bills un año después de las inquietudes que Hamlin experimentó al hacer su regreso al futbol americano después de una experiencia cercana a la muerte.

“Mi mente es libre. Mi espíritu es libre. Mi alma es libre”, dijo Hamlin en entrevista con la agencia The Associated Press. “Soy capaz de pensar con claridad. No me detengo con dudas sobre lo que podría volver a suceder”.

Hamlin se refiere, por supuesto, al aterrador momento en que sufrió un paro cardíaco después de hacer lo que parecía ser una tacleada de rutina durante un juego en Cincinnati el 2 de enero de 2023. Necesitó ser reanimado en el campo y fue transportado a un hospital, donde pasó dos días en un coma inducido médicamente antes de ser finalmente despertado.

Hamlin vivió un episodio dramático aquel día

Los médicos diagnosticaron la causa de la detención cardíaca de Hamlin como resultado de la ‘commotio cordis’, que ocurre cuando un golpe directo en un punto específico de un latido cardíaco causa un paro cardíaco.

Aunque los especialistas aseguraron a Hamlin que las posibilidades de una repetición son escasas, reconoció lo beneficioso que fue pasar por cada paso cauteloso en su regreso (primera práctica, primera tacleada, primer juego) para ayudar a recuperar su confianza.

El paso del tiempo también ayudó a darle a Hamlin la perspectiva que necesitaba para, como él mismo dijo, “crecer y dejar atrás el pasado”.

“El tiempo lo cura todo. Eso es todo, ya sabes, las relaciones, la vida, el crecimiento de un paro cardiaco”, dijo Hamlin. “Es un trauma. Es el tiempo que lo cura todo si se lo permites”.

A lo que viene

Menos agobiado por el pasado, Hamlin ahora pone su énfasis en el futuro y se enfoca en el desafío familiar de competir por un lugar en el roster, algo que ha experimentado desde que los Bills seleccionaron al producto de la Universidad de Pittsburgh en la sexta ronda del draft de 2021.

Aunque sus tres temporadas en el sistema de los Bills ayudan, nada está asegurado para Hamlin, incluso con los dos puestos de titular abiertos tras la partida de Jordan Poyer en la agencia libre y Micah Hyde aún sin firmar y contemplando el retiro.

El safety trata de ganarse un lugar como titular

Taylor Rapp ha sido etiquetado para ocupar uno de los puestos titulares, dejando a Hamlin compitiendo con la adición de agente libre de temporada baja Mike Edwards y la selección novata de segunda ronda Cole Bishop por el otro puesto.

La competencia se ha complicado aún más con Buffalo agregando recientemente a los agentes libres veteranos Kareem Jackson y Terrell Burgess para compensar las lesiones de Edwards (tendón de la corva) y Bishop (hombro).

Hamlin no ha dado nada por sentado desde que llegó a las prácticas de primavera.

“Regresó hambriento”, dijo el gerente general Brandon Beane. “Su enfoque es como, 'Quiero ir a ganar un trabajo. Quiero demostrar que puedo demostrar que puedo ser titular y hacer jugadas”. Y ese ha sido su enfoque, ya sabes, 'Micah y Jordan se han ido. Hay caras nuevas. Y no te olvides de mí. Todavía puedo hacerlo'”.

Nada ha cambiado

El entrenador en jefe Sean McDermott le dio crédito a Hamlin por practicar a un alto nivel constante en junio. Y poco ha cambiado en su evaluación desde que comenzó el campamento de entrenamiento hace dos semanas.

“Es divertido verlo divertirse”, dijo McDermott la semana pasada. “Y se nota que va en serio”.

Hamlin apareció en solo cinco juegos la temporada pasada, en parte porque los Bills lo estaban acomodando para regresar, y con Rapp firmado para ocupar el puesto de safety número 3.

El jugador toma las cosas ahora con más calma

Hamlin disfrutó de su mayor tiempo de juego en 2022 al iniciar 13 juegos, reemplazando a Hyde, quien estuvo fuera de juego por una lesión en el cuello.

La preparación y las expectativas de Hamlin no han cambiado.

“Si nos remontamos al día en que me seleccionaron, en este artículo que hice, le dije (al escritor): 'No me importa si tengo que llevar agua para este equipo. Solo quiero hacer lo que sea necesario para ganar'”, dijo Hamlin. “Confío en mí mismo. Sé lo que puedo hacer. Tengo fe en mi viaje. Y todavía sé que mi mejor fútbol está por delante”.

Luego reflexionó sobre algo que había leído la noche anterior.

“Alguien hablaba de dejar ir lo que era, para convertirse en lo que es”, dijo. “Esa es una gran parte de mi proceso mental en cuanto a progresar en esta temporada".

Fuente: Tribuna