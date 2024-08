Leticia Ochoa ya está en territorio europeo previo a su participación en París

Comparta este artículo

Galicia, España.- Con maletas en mano, los sueños a tope y la ilusión de subir por primera vez al podio, la cajemense Leticia Ochoa ya se encuentra en territorio europeo, previo a su presentación en los Juegos Paralímpicos 2024.

Aunque faltan poco menos de 22 días para que se ponga en marcha la gran justa deportiva en París, ‘Letty’ ya escribió su nombre en los libros de historia, pues con su participación se convertirá en la primera sonorense que acude a cinco justas veraniega.

A cerrar fuerte

Desde el domingo 04 de agosto, la cajemense se encuentra en Galicia, España, junto con su entrenadora Francisca Dorticos, mejor conocida como ‘Paquita’. Será en dicho lugar, donde Ochoa Delgado haga una concentración de 15 días para hacer los últimos ajustes previo a su participación en los Juegos Paralímpicos de París.

Leticia hará su presentación en la máxima competencia deportiva en la disciplina de lanzamiento de disco F52, una de las categorías más complicadas del certamen, ya que se medirá ante otras paratletas que no necesariamente tienen su misma discapacidad, situación que pone en desventaja a la cajemense.

Casi ya no hay competidoras con secuelas de polio, entonces yo compito con otro tipo de personas que tienen diferentes discapacidades, y esas están un poco mejor que yo, porque tienen más habilidades o más movimientos, pero eso no me achica, al contrario, yo voy a pelear como una fiera”, dijo ‘Letty’ en entrevista para Tribuna.

A cumplir el sueño

En territorio francés, la cajemense buscará hacer más grande su legado y cosechar su primera medalla paralímpica. Fue en Brasil 2016, cuando ‘Lety’ se quedó muy cerca de subir al podio, terminando en cuarto.

“Nos estamos preparando para dar lo mejor, tal y como lo he hecho siempre en cada participación. Trabajé resistencia, fuerza, condición, para llegar mejor que nunca. La medalla es el sueño para cualquier deportista, afortunadamente ya he subido al podio en mundiales, pero no en olímpicos, me falta esa coronita y voy por ella”, declaró la nacida en Ciudad Obregón.

Leticia Ochoa entrenando

Los Juegos Paralímpicos de París 2024 se pondrán en marcha del 28 de agosto al ocho de septiembre del presente año, y la delegación mexicana estará compuesta por 67 paratletas, de los cuales 37 son mujeres y 30 hombres, cifra que supera a la cantidad de la edición pasada en donde fueron 60.

Fuente: Tribuna.