Michael Phelps pide sanción de por vida para cualquiera que cometa dopaje

París, Francia.- A raíz de un escándalo de dopaje en China, Michael Phelps redobló el lunes su apoyo a sanciones más duras, incluida una suspensión de por vida para cualquiera que dé positivo por una sustancia prohibida.

“Si das positivo, nunca se te debería permitir volver a competir de nuevo”, dijo Phelps. “Creo en uno y listo”.

El éxito de los nadadores chinos, en tela de duda

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y World Aquatics reconocieron que 23 nadadores chinos dieron positivo por una sustancia prohibida antes de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Los resultados no se hicieron públicos hasta que surgieron informes de los medios de comunicación este año, y ambos organismos aceptaron la explicación china de que las pruebas positivas fueron causadas por alimentos contaminados.

Nueve de esos nadadores ganaron medallas, varias como parte de equipos de relevos, en París, lo que llevó a la estrella británica Adam Peaty a quejarse de que el campo de juego no estaba parejo.

Adam Peaty es uno de los que alzó la voz en París

Phelps reiteró esos sentimientos, diciendo que a los nadadores chinos que dieron positivo no se les debería haber permitido competir ni en Tokio ni en París.

O en cualquier otro lugar, para el caso.

“Si todo el mundo no se somete a las mismas pruebas, tengo un grave problema porque significa que el nivel del deporte no es justo y no es parejo”, dijo. “Si estás asumiendo ese riesgo, entonces no perteneces aquí”.

Pruebas adicionales

Cuando Phelps estaba estableciendo múltiples récords mundiales y convirtiéndose en el atleta olímpico más condecorado de la historia, sabía que había muchas personas que examinaban sus actuaciones, que se preguntaban si podría estar logrando hazañas tan asombrosas sin un impulso farmacéutico.

Phelps dijo que en realidad se sometió a pruebas adicionales en el período previo a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde rompió el récord icónico de Mark Spitz con ocho medallas de oro, para aliviar cualquier duda de que estaba compitiendo limpiamente.

Phelps señala que él siempre compitió limpio

“La gente me llamó tramposo a lo largo de mi carrera”, dijo durante una amplia conferencia de prensa organizada por uno de sus patrocinadores. “Me sometí a más pruebas de sangre y orina semanalmente. ¿Por qué? Por la razón de que podría decir que no estoy haciendo trampa y estoy limpio y aquí están los resultados.

“Lo hice de la manera limpia”, agregó. “Gané 23 medallas de oro olímpicas de manera limpia. Se puede hacer”.

Phelps dijo que siempre sintió que algunos competidores se estaban dopando durante sus cinco Juegos Olímpicos, en los que ganó 28 medallas en total.

“Creo que nunca competí en un campo de juego parejo o limpio”, dijo. “Tengo algunas especulaciones sobre algunos atletas contra los que competí que pensé que eran (dopaje). Pero eso está fuera de mi control"”.

Unirse y luchar

Phelps se siente cómodo tomando una posición sobre la salud mental y la lucha contra el dopaje

Desde que se retiró del deporte después de los Juegos de Río de Janeiro 2016, Phelps se volvió más franco sobre temas como la salud mental y los esfuerzos antidopaje. Recientemente testificó ante el Congreso de los Estados Unidos sobre este último tema, pidiendo reformas importantes a un sistema que muchas personas creen que está roto.

“Lo que tiene que suceder es que todo el mundo tiene que unirse y encontrar una forma de hacer la prueba a todo el mundo en todo el mundo. Punto”, dijo Phelps. “Y si das positivo, nunca se te debería permitir volver a competir”.

Dijo que entiende la frustración de atletas como Peaty, cuyo equipo británico terminó cuarto en el relevo masculino de 4x100 metros estilo libre el domingo, una carrera ganada por los chinos.

“Me rompe el corazón ver a la gente esforzarse duro durante cuatro años seguidos para prepararse para unos Juegos Olímpicos, y luego que alguien que está haciendo trampa se lo arrebate”, dijo Phelps. “No está bien. Estoy a favor de eso y siempre lo mantendré”.

Tiene una sugerencia para los atletas que quieren esquivar las reglas.

“Adelante, ve a los juegos de tramposo”, dijo. “Que los Juegos Olímpicos se centren en la integridad”.

Marchand no le sorprende

Phelps dijo que no estaba sorprendido en absoluto por el desempeño de Léon Marchand en los Juegos Olímpicos de su país, donde ganó cuatro medallas de oro individuales y una de bronce en relevos.

Lo que más impresionó a Phelps fue que Marchand ganara el oro en los 200 mariposa y 200 braza esa misma noche.

“Ese es probablemente uno de los mejores dobles que hemos visto en el deporte”, dijo Phelps.

Marchand es el heredero de Phelps en la alberca

Se rió entre dientes cuando se le preguntó sobre el hecho de que Marchand fuera llamado el próximo Phelps.

“Cuando estaba tratando de competir, estaba tratando de ser el primero en hacerlo”, dijo Phelps. “Estoy seguro de que él tiene el mismo objetivo”.

Si Marchand quiere después del récord de ocho medallas de oro en los próximos Juegos de Verano en Los Ángeles, Phelps lo animará.

“Sé lo difícil que es, pero también sé lo talentoso que es”, dijo Phelps. “Estoy ansioso por ver lo que hace a continuación”.

Fuente: Tribuna