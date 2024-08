París 2024: ¡Alerta de medalla! Ale Orozco y Gaby Agúndez pasan a Semifinales de Clavados

Comparta este artículo

París, Francia.- Si bien México no es una de las naciones que destaque en obtener un gran número de medallas en los Juegos Olímpicos, se sabe que, en las competencias de Tiro Con Arco y de Clavados hay altas posibilidades de obtener preseas y ganar reconocimiento. En París 2024, como ya se sabe, no le fue tan bien a los arqueros nacionales, no obstante, la oportunidad de otra medalla olímpica, con la que se sumarían ya cinco (contando la del boxeador Marco Verde, cuyo color aún no se define), ahora la tienen las clavadistas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez.

Este lunes 5 de agosto de 2024, las clavadistas mexicanas, Ale Orozco y Gaby Agúndez tuvieron su competencia en Clavados desde la Plataforma de 10 metros Individual. Luego de momentos de tensión, y de demostrar de qué están hechas las deportistas aztecas, ambas lograron abrirse camino a las Semifinales, con lo que hay una oportunidad de medalla para la delegación mexicana.

La dupla mexicana, que hace unos días ya había competido en los Clavados Sincronizados (donde no tuvieron el éxito esperado), buscaba redimirse y regresar a la República Mexicana con más de un recuerdo de estos Juegos Olímpicos de París 2024. Este décimo día de actividades olímpicas, ahora en la competencia individual, tanto Gaby como Ale han demostrado que cuentan con la capacidad para destacar y luchar por los primeros lugares.

¿Cuándo serán las Semifinales de Clavados de Ale Orozco y Gaby Agúnez?

Alejandra Orozco, avanzó a Semifinales de Clavados Individual en cuarto lugar, con una puntuación de 320.80; en tanto de Gabriela Agúndez, logró clasificar con su sexto y su 306.95. El futuro de las dos mexicanas se definirá este mismo lunes 5 de agosto en la tarde de París, a las 07:00 horas, tiempo del Centro de México. Ambas buscarán avanzar a la Gran Final y ganar otra medalla olímpica para la nación.

¿Cómo es la competencia de Clavados en Plataforma de 10 metros?

La competencia de Clavados desde Plataforma de 10 metros es una prueba que exige una combinación especial de fuerza, precisión y elegancia. Las atletas no solo se lanzan desde una altura bastante impresionante, sino que al hacerlo deben realizar complejos saltos con múltiples giros y vueltas.

Fuente: Tribuna