Simone Biles culmina el 'Tour de la Redención' con una medalla de plata

París, Francia.- El ‘Redemption Tour’ (‘Tour de la Redención’) no terminó con un plus dorado para Simone Biles.

Para cuando ingresó a Bercy Arena para las finales de ejercicios de viga y piso el lunes, estaba agotada. Mentalmente. Físicamente. Todo. Es lo que hace este evento. Lo que hace este deporte.

Nadie lo sabe mejor que la joven de 27 años que ha pasado la última década impulsando implacablemente la gimnasia, tanto competitiva como culturalmente.

Entonces, cuando Biles saltó de la barra de equilibrio para perderse una medalla, se salió de los límites dos veces durante su rutina de piso para terminar segunda en su evento insignia por primera vez en la memoria; luego, se encogió de hombros.

Sucede en la gimnasia. Incluso a los grandes. Incluso a la GOAT.

Ella sabe que falló en su rutina, y lo reconoce

La mujer que ni siquiera pensó que estaría aquí hace un par de años se irá de París, y tal vez de sus últimos Juegos Olímpicos, con tres oros y una plata y algo quizás aún más valioso: la paz.

“Logré mucho más de mis sueños más salvajes, no solo en estos Juegos Olímpicos, sino en el deporte”, dijo la 11 veces medallista olímpica. “Así que no puedo estar enojada con las actuaciones... Compitiendo y luego llevándome cuatro medallas. No estoy enojada por eso”.

Paz total… y empatía

Biles ciertamente no parecía enojada durante la ceremonia de premiación después del ejercicio de piso, el primero de su carrera en una competencia importante que terminó con ella mirando a otra persona.

En cambio, ella y su buen amigo y medallista de bronce Jordan Chiles se inclinaron ante Rebeca Andrade, la brasileña que ha pasado los últimos tres años como la mejor gimnasta del mundo sin llamarse Biles.

“Fue lo correcto”, dijo Biles. “Ella es la reina”.

El reconocimiento a la nueva reina de la gimnasia

Luego, las tres mujeres negras posaron juntas en el podio cuatro días después de que Biles, Andrade y Sunisa Lee, que es hmong-estadounidense, se pararon en el mismo lugar después del all-around. Su éxito colectivo es simbólico de un deporte que se está volviendo más diverso e inclusivo al más alto nivel, liderado por alguien que todavía se describe a sí misma como “Simone Biles de Spring, Texas, que da vueltas”.

Orgullosa de terminar

Durante mucho tiempo, el cambio fue lo que separó a Biles de todos los demás. Sus rutinas están repletas de tantas dificultades que un bamboleo aquí o un paso fuera de los límites allá finalmente no ha importado.

Lo hizo en lo que podría ser la última rutina de su carrera. Molesta quizás por una lesión en la pantorrilla izquierda que se agravó durante la clasificación la semana pasada, Biles no estuvo en su mejor momento durante un set de 75 segundos que incluye música de íconos del pop como Taylor Swift y Beyoncé y los pases de voltereta más duros jamás hechos por una mujer.

La prueba de piso, fue su última aventura en París

Dos veces, al final de los pases que cuentan con elementos que llevan su nombre en el Código de Puntos del deporte, sus pies aterrizaron en el límite azul, lo que le costó valiosas décimas y creó el espacio suficiente para que la puntuación de Andrade de 14.166 se mantuviera.

Cuando un 14.133 y la númeor 2, que indicaba que todavía estaba en segundo lugar, brillaron junto al nombre de Biles, un estadio abarrotado que incluía al ícono de la NFL Tom Brady dejó escapar un “ooohhhhh” de sorpresa.

Biles no era uno de ellos.

“No estoy muy molesta ni nada por mi actuación en los Juegos Olímpicos”, dijo. “Estoy feliz, orgullosa y aún más emocionado de que haya terminado”.

Si ha terminado por completo, no lo dice. Aunque Chiles pudo haber ofrecido una pista mientras hablaban con los periodistas después, con Chiles inclinándose y diciendo en voz baja: “Te voy a extrañar, hombre”.

También lo hará la gimnasia. Los Juegos Olímpicos también.

Sin prisa

Es algo que Biles ha hecho durante su larga estancia en el centro de atención. No tiene prisa por tomar ninguna decisión sobre si es hora de dejar que alguien más dé un paso al frente.

Ofreció “nunca digas nunca” cuando se le preguntó durante el fin de semana si los Juegos de Los Ángeles en 2028 son una posibilidad.

La empatía, antes que nada en el deporte

Entonces tendrá 31 años, una edad en la que la mayoría de las gimnastas se han retirado hace mucho tiempo. Sin embargo, teniendo en cuenta la brecha que todavía existe entre ella y casi todos los demás en el deporte, a excepción de Andrade, quien presionó a Biles tanto como la han presionado, todo es posible.

Eso es para más adelante. Por ahora, solo hay apreciación. Los críticos que se abalanzaron sobre Tokio se han callado. Así han quedado los demonios internos.

“No podría haber pedido unos Juegos Olímpicos mejores, un mejor sistema de apoyo”, dijo. “Gracias, París”.

Fuente: Tribuna