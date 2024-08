VIDEO: Aseguran que México sufrió robo en la calificación de nado sincronizado en París 2024

Comparta este artículo

París, Francia.- Esta mañana del 5 de agosto, México y la gente de otros países que presenciaron la competencia de Nado Sincronizado se sintieron estafados con las calificaciones que los jueces le asignaron al equipo mexicano, puesto se les proporcionó un puntaje muy bajo luego de lograr enamorar a todos los presentes con su increíble coreografía, la cual bailaron con el tema Don’t Stop Me Now de Queen.

Una de las competencias más esperadas por el público es la de natación artística, donde las participantes suelen hacer gala de su increíble resistencia física, mientras que coordinan con sus compañeras para danzar increíbles rutinas, mientras aguantan la respiración, todo esto al ritmo de alguna canción. Como ya muchos sabrán, el equipo mexicano logró marcar la diferencia, lo que las llevó a clasificar para competir en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Desde un comienzo el equipo compuesto por Regina Alférez, Fernanda Arellano, Nuria Diosdado, Itzamary González, Joana Jiménez, Luisa Rodríguez, Jessica Sobrina, Pamela Toscano y Glenda Inzunza, ingresaron a la alberca luciendo una gran sonrisa, mientras bailaban el mítico tema de Queen, Don’t Stop Me Now, la cual podría representar el espíritu de competencia y la fiera voluntad de las chicas por no darse por vencidas.

Durante los siguientes 3 minutos, las jóvenes atletas demostraron grandes habilidades y lograron contagiar a los presentes con su gran actitud, pero ni siquiera lo mencionado antes logró convencer al jurado, quienes les otorgaron la calificación de 243.4491, lo cual dejó a todos boquiabiertos y con una terrible sensación de que se acababa de registrar un robo, puesto la delegación de París consiguió un puntaje mucho más alto.

Esta situación provocó que las féminas mexicanas fueran enviadas hasta la tercera posición, lo cual decepcionó no solo al público mexicano, sino también a quienes se encontraban viendo la competencia, quienes comenzaron a exigir a los jueces calificaciones más justas. Lamentablemente, la calificación permaneció inamovible, lo cual afectó de manera notable al equipo mexicano, mismo obtuvo el octavo puesto en técnica, lo cual causo una gran indignación entre el público.

