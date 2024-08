Estos son los y las atletas más guapos de los Juegos Olímpicos de París 2024

Comparta este artículo

París, Francia. – Los Juegos Olímpicos de París 2024 no solo han sido un campo de pruebas para los mejores atletas del mundo, sino también un desfile de belleza y carisma que ha captado la atención de medios internacionales como Daily Mail, People y New York Post. Entre las competencias y récords, algunos atletas se han destacado no solo por sus habilidades, sino también por su atractivo físico. Es por eso que aquí te presentamos a los rostros más hermosos de estos Juegos Olímpicos.

Thomas Ceccon – Con solo 23 años, el nadador italiano ha llamado la atención tanto por su destreza en el agua como por su atractivo. Ganador de dos medallas olímpicas, una de oro en los 100 metros dorso y una de bronce en los 100 metros libres, Ceccon ha demostrado ser un campeón en todos los sentidos. Y es que desde los ocho años, su dedicación lo llevó a romper el récord mundial de los 100 metros dorso en 2022, y ahora, su carisma ha hecho que muchos lo consideren uno de los más apuestos de los Juegos.

Alica Schmidt – La atleta alemana, que compite en el relevo mixto 4x400 metros, ha sido elogiada por su belleza y presencia en la pista. Incluso fue descrita como un sueño hecho realidad, y su participación elevó su estatus como una de las estrellas más atractivas de París 2024.

Victor Wembanyama – Con una altura imponente de 2,24 metros, el joven francés ha deslumbrado en la cancha de baloncesto, liderando a su equipo en una victoria contra Japón. A los 20 años, Wembanyama es una estrella en ascenso en la NBA y su atractivo físico lo posicionó como uno de los más destacados en los Juegos Olímpicos.

Leon Marchand – El nadador francés hizo historia al romper el récord de Michael Phelps en los 400 metros combinados, ganando una medalla de oro para Francia. Además de su éxito deportivo, su atractivo ha sido ampliamente reconocido, destacándose como uno de los más guapos de París 2024.

Natalia Kaczmarek – La atleta polaca, que compite en el relevo mixto 4x400 metros, está participando en sus segundos Juegos Olímpicos. Su talento y belleza la han convertido en una figura notable en el evento, capturando la atención de los medios y del público.

Luana Alonso – La nadadora paraguaya atrajo miradas no solo por su talento en la piscina, sino también por su carisma y rol como influencer. Aunque fue eliminada en el clasificatorio de los 100 metros mariposa, su presencia y encanto han dejado una impresión duradera.

Teddy Riner – El judoca francés, con 11 títulos mundiales en su haber, no solo es reconocido por su carrera llena de éxitos, sino también por su presencia imponente y atractiva. Riner ha demostrado que el éxito y la belleza pueden ir de la mano.

Julián Álvarez – Aunque el futbolista argentino no ha tenido una participación destacada en estos Juegos, su atractivo físico y carisma lo han convertido en un favorito del público. Su presencia en el escenario olímpico sigue siendo un verdadero “taco de ojo” para muchos seguidores.

Molly Caudery – La británica, que compite en salto con pértiga femenil, es considerada una de las jóvenes promesas del deporte. Su talento y belleza la han colocado en el centro de atención, convirtiéndola en una de las más atractivas de París 2024.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 demuestran que el deporte no solo celebra la excelencia atlética, sino también el atractivo personal, haciendo de estos atletas no solo campeones en sus disciplinas, sino también íconos de belleza a nivel mundial.

