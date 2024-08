París 2024: Ver EN VIVO a 'sirenas mexicanas' de Natación Artística HOY martes 6 de agosto

Comparta este artículo

París, Francia.- En este onceavo día de competencia de los Juegos Olímpicos de París 2024, las integrantes del equipo de Natación Artística de México, también conocidas como 'sirenas mexicanas' tendrán su segunda participación. Se tratará de su gran regreso luego de que ayer, tras presentar su rutina de Queen, internautas acusaran un presunto robo por parte de los jueces, ya que concluyeron su participación en octavo lugar.

No obstante, las mexicanas de Nado Sincronizado aún tienen oportunidad de competir por otra presea olímpica, pues restan dos pruebas clave en las que podrían sumar puntos para, finalmente, subir al podio: estas son rutina libre y rutina acrobática. Este martes 6 de agosto de 2024, las 'sirenas mexicanas' presentarán su baile libre en la alberca, el cual promete ser tan impresionante como el de ayer, cuando sonó Don't Stop Me Now, del gran grupo de rock.

Mexicanas buscan medalla olímpica en París 2024. Foto: Internet

¿Quiénes integran son las mexicanas del equipo de Natación Artística?

El equipo mexicano de Natación Artística está haciendo historia en estas Olimpiadas de París 2024, ya que desde hace 28 años México no tenía participación en esta disciplina. Aunque las 'sirenas' aspiran al podio olímpico, sus nombres ya pasaron a la historia por el simple hecho de ser nombrados en la capital de Francia. Ellas son las integrantes:

Nuria Diosdado Joana Jiménez Pamela Toscano Regina Alferez Fernanda Arellano Itzamary González Jessica Sobrino Samantha Rodríguez Glenda Inzunza

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO a las mexicanas de Natación Artística en París 2024 HOY martes 6 de agosto?

¿Estás listo? La segunda prueba de la Nado Sincronizado por equipos en los Olímpicos de París 2024, en la que cada grupo estará presentando su rutina libre, será hoy martes 6 de agosto de 2024. El evento, EN VIVO, dará inicio en punto de las 11:30 horas, tiempo del centro de México. Aquí te decimos dónde verlo:

Hora: 11:30 horas (tiempo del centro de México)

Fecha: Martes 6 de agosto

Canal EN VIVO: Claro Sports y Televisa

El equipo de México, el cual llegó a la capital francesa por sus propios recursos, saldrá en el lugar número seis, luego de que ya hayan visto equipos como Francia, Egipto, Australia, Italia y Canadá. Así que prepara tu mejor botana para sentarte y ver cómo deleitan las atletas nacionales. Recuerda que en TRIBUNA te compartiremos todos los detalles sobre su presentación, así como los momentos clave. ¡Síguenos!

Fuente: Tribuna