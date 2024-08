Se va una grande del deporte mexicano: Alejandra Orozco anuncia su retiro

Comparta este artículo

París, Francia.- Con la voz cortada, lágrimas en los ojos, dos medallas olímpicas y una carrera de poco más de 12 años, la clavadista mexicana Alejandra Orozco anuncia su retiro como profesional, tras culminar su participación en los Juegos Olímpicos 2024.

París sería la última competencia para la abanderada mexicana como profesional, y este martes seis de agosto se retiró con la frente en alto, pues aunque no consiguió subir al podio concluyó en el octavo sitio con 320.60 unidades.

Ale dice adiós después de una gran trayectoria, en donde a la edad de 15 años, junto a Paola Espinoza, debutó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en su primera experiencia en el máximo evento pudo colgarse una medalla de plata en los clavados sincronizados; mientras que en Tokio 2020, nuevamente Alejandra pudo llenarse de gloria al conquistar la presea de bronce en la plataforma de los 10 metros sincronizados, junto a Gabriela Agúndez.

Después de 20 años, esta competencia me la voy a llevar para siempre y sí, es momento de colgar el traje de baño. Me siento tranquila con la decisión. La verdad es que fue un proceso muy largo”.

“Fue un día de muchas emociones, desde que me levanté sabía que era una final olímpica. Un clavado no me define (entre risas) lo quería hacer mejor. Pero estaba muy emocionada, hasta temblaba de saber que era el cierre de muchas cosas, de muchos años, de un ciclo de resilencia”, indicó.

Para la edición 2024, las mexicanas se quedaron muy cerca de nuevamente ganar una medalla juntas, pues en la misma prueba que subieron al podio en los pasados Juegos Olímpicos, ahora no lograron llenarse de gloria, quedando en la quinta posición.

En blanco

Además de Orozco, su compañera Gaby Agúndez tampoco pudo subir al podio ayer en la prueba individual, la mexicana terminó la competencia en el quinto lugar tras acumular 350.40 puntos, y esperará en Los Ángeles 2028 tener su revancha.

En sus segundos juegos, Gabriela otra vez se quedó cerca de ganar presea de manera individual, pues en Tokio finalizó en la cuarta posición.