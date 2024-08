VIDEO: Fuerte accidente deja a Andrés Azcárraga fuera de la Final de Ecuestre en París 2024

Comparta este artículo

París, Francia.- En este onceavo día de competencias de los Juegos Olímpicos de París 2024, se ha ido la oportunidad de una medalla olímpica para México en la disciplina de Ecuestre: Andrés Azcárraga, el jinete mexicano que logró avanzar a la Gran Final individual, sufrió un fuerte accidente con su equino, el cual lo dejó fuera de la competencia, y muy lejos del podio olímpico. Aquí en TRIBUNA te compartimos las imágenes.

Cabe señalar que no fue un buen torneo de verano para el equipo de Hípica que representó a México en las Olimpiadas de París 2024. Aunque tuvieron un buen arranque en la competencia de Ecuestre de Saltos, no pudieron asistir a la Gran Final porque uno de los miembros del equipo se lesionó: se trató del caballo Porthos Maestro, de Carlos Hank Guerreiro. Con esto, también se perdió la oportunidad de otra presea olímpica.

Ahora, este martes 6 de agosto de 2024, la afición mexicana estaba contenta, pues en punto de las 02:00 horas, tiempo del centro de México, arrancaría la segunda oportunidad de México para obtener una medalla en esta compleja disciplina, donde los participantes son dos: el jinete y su equino. Andrés Azcárraga, de 31 años de edad, inició bien esta Gran Final sobre su compañero, el caballo Contendros 2.

No obstante, al momento de llegar a la mitad de la prueba, se resbaló de su equino y terminó en el piso. El público se impactó e incluso en el clip se escucha cómo se lamentó el siniestro, el cual no fue grave para el miembro de la familia Azcárraga, una de las más ricas de México. No obstante, significó la eliminación de Andrés en los Olímpicos de París 2024, así como otra medalla perdida para México.

¿Cuántas medallas tiene México en los Juegos Olímpicos de París 2024?

México ha tenido una racha no tan buena en los Juegos Olímpicos de París 2024, los cuales llegarán a su final el próximo domingo 11 de agosto. Hasta ahora, la delegación mexicana solo ha sumado tres preseas olímpicas: una en Tiro Con Arco (de Bronce); una en judo (de Plata); y otra en Clavados Sincronizados (igual, de Plata). Aunque han estado cerca de Finales y Semifinales, los mexicanos no han subido a más podios.

Fuente: Tribuna