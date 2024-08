¡Hay tiro! Turki llama miedoso a 'Canelo' por no pelear contra Benavidez

Comparta este artículo

San Diego, Estados Unidos.- Es una realidad que si hay algo que ha perseguido a Saúl Álvarez en los últimos tres años, es que no ha querido pelear contra su rival mandatorio, David Benavidez, ahora fue el millonario Turki Alalshikh quien arremetió contra el 'Canelo' por aceptar peleas más fáciles.

Fue en la conferencia de prensa de cara a su siguiente pelea contra el boricua Édgar Berlanga celebrada el pasado martes, cuando el tapatío reveló que Turki lo contactó para hablar sobre una posible futura pelea ante el dos veces indiscutido y uno de los mejores libra por libra de la actualidad Terence Crawford. Sin embargo, el monarca de los supermedianos señaló que las cosas se tienen que hacer tal y como él quiere.

Respeto a Turki, pero si quiere trabajar conmigo, debe ser a mi manera”, comentó el mexicano sobre una posible alianza con el millonario.

Tras esto, Turki, contestó rápidamente en redes sociales: “Escuché lo que dijo, que me respeta, pero no le gusta la forma en que hacemos negocios. Sé cómo se siente después de perder contra Bivol, por eso ha estado buscando peleas más fáciles desde entonces. Además, no soy yo el que tiene miedo de pelear con Benavidez o Crawford”, declaró.

Alalshikh se perfilaba para ser el nuevo socio de ‘Canelo’ y estaría dispuesto a pagarle hasta 100 millones de dólares por una pelea, pero ante los comentarios del tapatío, esa idea de trabajar juntos ya se esfumó.

Dentro de los planes del árabe se encontraban que el mexicano pudiera enfrentarse ante Crawford en el mes de diciembre o bien darle los 200 millones de dólares que pidió el tapatío para medirse ante David Benavidez.

Este sábado tres de agosto Turki fue el encargado de montar un gran show en California, en donde compartieron cartelera Andy Ruiz, Isaac Cruz, José Valenzuela y Terence Crawford.

Turki Alalshikh en la función del sábado pasado

Por su parte, 'Canelo' volverá a subir al ring hasta el próximo 14 de septiembre cuando se mida al todavía invicto Édgar Berlanga, en una pelea en donde estarán en juegos los campeonatos mundiales de las 168 libras de la Asociación, Organización y Consejo Mundial de Boxeo, que tiene Saúl.

