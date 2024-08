Nunca es tarde; el 'abuelo' Andy Macdonald debuta en Juegos Olímpicos a los 51 años

Comparta este artículo

París, Francia.- A pesar de su experiencia y de las ganas que puso en cada una de sus ejecuciones, Andy MacDonald no logró colocarse entre los finalistas en la competencia masculina de patinaje de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Aunque eso no es algo que le importe mucho a sus 51 años, sinceramente.

A pesar de ello, se considera un ganador.

“La gente me dice: '¿Vas a por el oro?' Y yo digo: 'Si están regalando medallas de oro para quien se divierta más, lo tengo decidido'”, dijo Macdonald el miércoles. “Definitivamente gané la medalla de oro por la mayor diversión”.

Macdonald hizo historia como el patinador de mayor edad en competir en los Juegos Olímpicos. Nacido y criado en Estados Unidos, se convirtió en profesional en 1994, es nueve veces campeón mundial y un veterano de los ‘X Games’ que ahora representa a Gran Bretaña, donde nació su padre.

Andy Mac y el sudafricano Dallas Oberholzer, de 49 años, son los mayores en una competencia olímpica masculina donde el participante más joven es el danés Viktor Solmunde, de 16 años.

Macdonald terminó en el puesto 18 de 22 participantes con un respetable 77.66. Oberholzer, un viajero de barba gris cuya odisea del monopatín lo ha dejado en bancarrota, fue último con una mejor puntuación de 33.83.

El dos veces olímpico, que también quedó último en Tokio, todavía estaba orgulloso de su día. Era su mejor puntuación personal, y su madre estaba allí para verlo patinar por primera vez en 28 años.

“Mi mamá ha aceptado que soy un atleta olímpico y un patinador al mismo tiempo”, dijo. “Así que ese es mi mayor logro”.

Oberholzer recibió una agradable ovación de la multitud cuando completó lo que él llama su “gran truco” el miércoles en las preliminares.

Macdonald era uno de los favoritos de los fanáticos y la multitud, incluido el legendario patinador Tony Hawk, enloqueció cuando terminó su segunda carrera con una voltereta hacia atrás para salir del tazón.

“Lo hice para el público y se trataba de experimentar y representar el skateboarding”, dijo Macdonald. “Estaba tratando de representar como, 'oye, esto es divertido sin importar la edad que tengas'. Esto es lo más genial, divertido e inclusivo que puedes hacer”.

A Hawk, que tiene 56 años, le encantaba ver a chicos más cercanos a su edad en los Juegos Olímpicos.

“Estaba muy orgulloso de Andy porque patino con él todo el tiempo y él está representando a nuestra generación, al igual que Dallas en cierto sentido”, dijo Hawk. “Pero Andy siempre fue uno de los patinadores número 1 en los años 90 y 2000 y aporta sus habilidades. Nunca ha perdido un paso. Y para que él viniera aquí y hiciera toda su rutina, para mí, ese fue el momento viral”.

Macdonald tiene patrocinadores como Vans, Patagonia y Triple Eight. Oberholzer no está ni cerca de ese nivel. Alquiló su apartamento en Ciudad del Cabo para pagar todos los viajes a las competiciones en lugares remotos y así poder clasificarse para los Juegos Olímpicos. Espera visitar a su novia en Dubái después de los Juegos, pero sin patrocinadores no puede pagar la visa.

Entonces, ¿valió la pena?

“Realmente puse todo, incluso financieramente, ya que realmente no me apoyaban”, dijo. “Pero realmente puse todo en ello y lo logré, y ahora hice mi mejor marca personal y pude compartirla con mi familia. Así que definitivamente valió la pena”.

Agradecería más que su aparición en los Juegos Olímpicos ayudara a aumentar el interés y el apoyo por el deporte en África.

“Lo que valdría más la pena es que llegara a casa y la gente me llamara y me dijera: 'Queremos construir un parque de patinaje'. Y así podríamos hacer que el skateboarding sea menos un lujo y más un tipo básico de cosa. Me encantaría que fuera más accesible para las masas en África”.

El puertorriqueño Steven Piñeiro, un joven de 27 años que terminó en el puesto 14 el miércoles, dijo que era “hermoso” ver a los mayores compitiendo.

“Será mejor que me cuide para poder hacer eso”, dijo.

El australiano Keegan Palmer, quien defendió con éxito su título olímpico el miércoles, bromeó sobre la edad de Macdonald después de que el medallista de plata Tom Schaar hiciera una pausa momentánea antes de responder a las preguntas sobre competir en Los Ángeles en 2028.

“Vamos”, le dijo Palmer, de 21 años, a Schaar, de 24. “Andy Mac sigue ahí a los 50 años, nos quedan unos cuantos años más”.

Oberholzer y Macdonald, quien es padre de tres hijos, insisten en que competir contra personas décadas más jóvenes que ellos no los hace sentir mayores.

“El skateboarding es mi fuente de juventud”, dijo Macdonald. “Lo he estado haciendo desde que tenía 12 años y tengo 51 y todavía disfruto cada minuto”.

Y ninguno de los dos descarta intentar clasificarse para Los Ángeles en 2028.

“El viaje fue incluso mejor que el destino esta vez”, dijo Oberholzer. “Me encanta andar en patineta y no voy a parar”.

