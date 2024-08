Sin hacer mucho ruido, Jokic tiene a Serbia en la antesala de la pelea por el oro

Comparta este artículo

París, Francia.- Después de haber ayudado a su equipo a completar la mayor remontada en la historia del baloncesto olímpico, con una victoria de cuartos de final sobre Australia, Nikola Jokic se dirigía al vestuario en la Bercy Arena.

Miró hacia arriba y vio a una multitud de reporteros esperando en el área reservada para los miembros de los medios, armados con preguntas sobre cómo Serbia y la estrella de la NBA siguen sobreviviendo frente a la eliminación.

Pero Jokic no tenía mucho que decir.

Sin palabras, todo lo dice dentro de la duela

“Niko, ¿una pregunta?”, cuestionó un reportero. “No, gracias”, dijo en voz baja mientras pasaba, ofreciendo un choque de puños a otro reportero cercano.

No fue una sorpresa ni un desaire. Jokic aún no ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación durante los Juegos Olímpicos de París.

En Francia, Jokic prefiere hablar en la cancha.

Habla con hechos

“Es genial. Pero no le gusta hablar con los medios, ya lo sabes”, dijo su compañero de equipo Bogdan Bogdanovic sobre la estrella de los Denver Nuggets. “En la NBA, si no habla con los medios, será multado. Pero aquí no hay multas. Aquí, es voluntario. Él dice: 'No lo necesito'. Sin ofender a ustedes”.

Eso no ha impedido que el tres veces Jugador Más Valioso de la NBA lleve a Serbia a un enfrentamiento de semifinales con el equipo estadounidense cuatro veces ganador de la medalla de oro. Se enfrentan el jueves.

El pivot ejerce su dominio en la pintura

Serbia aspira a estar en el podio olímpico por primera vez desde los Juegos de 2016 en Río de Janeiro, donde ganó la plata. Esos fueron los primeros Juegos Olímpicos para Jokic, que entonces tenía 21 años, y venía de su temporada de novato en la NBA.

En los ocho años transcurridos desde entonces, se ha convertido en una de las estrellas preeminentes de esa liga, añadiendo un campeonato de la NBA (2023) a su currículum.

Pero aún no ha llegado a la cima de los Juegos Olímpicos.

Cuentas pendientes

Los estadounidenses superaron con facilidad a Jokic y compañía durante su enfrentamiento en la fase de grupos del torneo, logrando una victoria por 110-84 en el primer partido para ambos equipos. El ‘factor X’ en la revancha podría ser Jokic, quien tuvo 20 puntos, cinco rebotes y ocho asistencias en esa derrota.

Durante los 30:45 minutos que estuvo en la cancha contra Estados Unidos en ese juego, ambos equipos anotaron 81 puntos. En el minuto 9:15 que estuvo en el banquillo, Serbia fue superada por 29-3.

El 'Jocker' tiene cuentas pendientes con EU

Jokic también viene de un gran esfuerzo durante la victoria de Serbia por 95-90 en tiempo extra sobre Australia, en la que su equipo borró un déficit de 24 puntos en un juego en el que Jokic anotó 21 puntos, 14 rebotes y nueve asistencias.

Esa salida se produjo después de que Serbia fuera puesta a prueba durante su último partido de la fase de grupos, superando una desventaja de cinco puntos en el último cuarto para vencer a un equipo advenedizo de Sudán del Sur clasificado en el puesto 33 del mundo.

“Se mantiene concentrado durante todos los minutos en la cancha”, dijo el escolta serbio Vasilije Micic. “Si él puede hacer eso, todos podemos hacerlo”.

Bogdanovic dijo que Jokic ha sido su catalizador.

“Él hace que el juego sea más fácil”, dijo Bogdanovic. “Nada es fácil, por supuesto, pero él lo hace más fácil. Es divertido jugar con él”.

Fuente: Tribuna