El cajemense Yahir Frank peleará por el campeonato mundial plata del CMB ante un noqueador filipino

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Todo parece indicar que es cuestión de semanas para que Ciudad Obregón tenga un nuevo campeón, ya que el noqueador invicto Yahir Frank chocará este próximo 12 de octubre en Hermosillo, ante el también noqueador filipino Jayr Raquinel por el título Mundial Plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso Mosca.

Con una marca de 17-0 con 12 cloroformos 'La Pequeña Maravilla' de Sonora tendrá la pelea más importante de su vida, pues en caso de ganar se convertiría en el retador obligatorio del título mundial absoluto, que hace unos meses le pertenecía al mexicano Julio César 'Rey Martínez.

Al confirmarse su próxima pelea, Yahir Frank tiene la gran oportunidad de darle a Ciudad Obregón su tercer fajín del mundo, algo que solamente Julio César Chávez y Orlando Salido pudieron lograr, pero para lograrlo no será nada sencillo, ya que su rival Jayr Raquinel tiene una marca de 16-2-1 con 13 nocauts y es el actual campeón Intercontinental de la Organización Mundial de Boxeo, además ya sabe lo que es pelear en otras latitudes, teniendo victorias en Japón, Arabia, Sudáfrica, China y Tailandia.

Por su parte, el cajemense quien todavía no conoce la derrota como profesional, se ha proyectado como uno de los mejores pesos mosca que tiene México, Frank ostenta un récord de 17-0 con 12 cloroformos. En su más reciente compromiso terminó con el invicto del colombiano Bairon Rodríguez por decisión unánime.

Además, a sus tan solo 21 años de edad ya ha derrotado a experimentados pugilistas como Carlos Buitrago, Héctor Robles,Jerven Mama, Raúl Rubio e Iván García, por lo que ya se encuentra listo para tener esa gran oportunidad titular.

La pelea entre Frank y Raquinel por el cinturón plata del CMB será en la Arena Sonora, en donde además se espera que en la función también tengan actividad destacados boxeadores del estado.

Fue el pasado 22 de agosto del 2023, cuando TRIBUNA entrevistó al pupilo de Alfredo Caballero y confesó que su máximo sueño en la vida es ser campeón mundial, deseo que está muy cerca de cumplirse.

Mi sueño es ser campeón mundial, nos sentimos preparados para eso, pero por eso vamos a seguir haciendo bien las cosas, pero claro que, si mañana o pasado me llaman, yo voy a tomar esa pelea, porque es algo por lo que he trabajado y el motivo por el cual estoy aquí”, comentó Frank en exclusiva para este medio el año pasado.

A lo largo de su historia, el municipio de Cajeme solamente ha tenido dos campeones mundiales, Julio César Chávez y Orlando ‘Siri’ Salido, y eso es algo que motiva a Frank, ya que quiere entrar a esa selecta lista y volver a darle a su tierra un nuevo título del mundo.

Edición de Tribuna del 22 de agosto del 2023





"Le quiero dar a mi tierra otro campeonato, y no solo eso, también me gustaría pelear en Ciudad Obregón, y que mejor que en un combate de título, eso es algo que he pensando y por lo que trabajaré para lograrlo”, fueron sus palabras.

Fuente: Tribuna.