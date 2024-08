La sonorense Alejandra Valencia ya se encuentra en México ¿París fueron sus últimos olímpicos?

Ciudad de México.- Una de las grandes figuras de los Juegos Olímpicos de 2024 por parte de la delegación mexicana es sin duda alguna Alejandra Valencia, quien ya se encuentra en México después de haber conquistado la medalla de bronce en equipos mixtos de Tiro con Arco en París.

Fue la noche de este jueves 08 de agosto cuando la sonorense arribó a territorio mexicano después de una destacada participación en sus cuartos Juegos Olímpicos. Pero ante la duda si estos fueron sus últimos cotejos de verano, Valencia Trujillo por fin rompió el silencio y confesó que se ve subiendo al podio en la justa de Los Ángeles 2028.

Realmente quiero hacer más, sé qué puedo hacer más, me falta esa la individual, es la quiero porque ya logramos la mixta, la de equipos, me falta esa otra. Será en mis quintos Juegos, dije que sí lo hago porque estuve a nada, me tiró muy bien la coreana, si me hubiera tocado otra llave si llegaba más lejos. En la siguiente se hace”, dijo la arquera