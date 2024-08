Marco Verde gana medalla de plata que sabe a oro: Entra a los libros de historia de México

París, Francia.- El 9 de agosto del 2024 quedará marcado para siempre en la historia de México, pues fue la fecha que unió a toda una nación que observó con gran entusiasmo como el boxeador Marco Verde dejó el alma en la final olímpica de peso welter, conquistando la medalla de plata.

Aunque el pugilista de Mazatlán se quedó con la presea argenta, lo cierto es que dicho resultado es de ‘oro’ para el país, ya que tuvieron que pasar 40 años para que nuevamente un mexicano volviera a disputar un metal dorado en la máxima justa de verano.

Además con este resultado, el ‘Green’ le dio a la delegación azteca su quinta medalla en los Juegos Olímpicos de París, superando con esto la cantidad de podios que se consiguieron en Tokio 2020.

No fue robo

Marco Verde fue superado por decisión unánime en la gran final ante Azadkhuja Muydinkhujaev de Uzbekistán, en una contienda muy cerrada que dividió al público, pero que fue justa, ya que su rival dominó los primeros dos rounds mientras que el azteca se lanzó en busca de la remontada en el último giro, pero no fue suficiente como para arrebatarle la medalla de oro a su oponente.

Los cinco jueces encargados del combate le dieron 10 al representante de Uzbekistán en los primeros asaltos y Marco Verde sólo recibió esta puntuación en la última ronda. De esta manera, el combate lo ganó Muydinkhujaev por 5-0.

Simplemente no tengo palabras, ustedes lo vieron, lloré arriba del ring, por cómo se dieron las cosas. Todos los días me miraba al espejo me decía: Voy a ganar una medalla, no tanto para mí, sino para mi papá y para mi abuela”, dijo Marco Verde en entrevista para los medios internacionales después de su pelea.