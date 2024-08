VIDEO: Mexicanas de Gimnasia Rítmica hacen historia en París 2024; así fue su gran debut

Comparta este artículo

París, Francia.- La delegación mexicana sigue haciendo historia en los Juegos Olímpicos de París 2024. Si bien solo se ha colgado cuatro preseas, los atletas han hecho grandes participaciones, por ejemplo, las 'sirenas' mexicanas de Natación Artística, quienes tuvieron su reaparición en unos juegos de verano tras 28 años de ausencia. Ahora, por primera vez en la historia, está presente un equipo mexicano en la competencia de Gimnasia Rítmica. ¡Orgullo nacional!

Hoy, viernes 09 de agosto, por primera vez en la historia, México tuvo su gran debut en la Gimnasia Rítmica. Desde que se fundaron los Juegos Olímpicos, la nación mexicana nunca había presentado a un equipo para esta competencia, en la que se mezcla la Gimnasia con la belleza y danza. Este catorceavo día de actividades en París 2024, finalmente atletas aztecas representaron al país, ¡y con un gran espectáculo!

México tuvo su gran debut en Gimnasia Rítmica este viernes. Foto: Internet

La Arena Porte de la Chapelle, en la capital de Francia, fue el escenario de Dalia Alcocer, Sofía Flores, Julia Gutiérrez, Kimberly Salazar y Adirem Tejeda, las mexicanas que ya tienen su nombre grabado en la historia del olimpismo mexicano, no solo por representar a México, sino por haber escapado de Israel el año pasado (2023), cuando este Ejército empezó una guerra en la Franja de Gaza contra los palestinos.

Las atletas se encontraban en su campamento de entrenamiento para estos Juegos Olímpicos, no obstante, el conflicto bélico las hizo parar sus actividades. Aún con eso, trabajaron arduamente y este viernes fueron participantes de las dos rotaciones de las que consta la ronda clasificatoria de la Gimnasia Rítmica.

VIDEO: Así fue el debut de México en Gimnasia Rítmica

Para su gran debut, las deportistas aztecas optaron por danzar con música de años setenta, como el clásico Staying Alive de The Bee Gees; September de Earth, Wind & Fire; Born to be Alive de Patrick Hernández y YMCA de Village People; y aunque las mexicanas pusieron un gran ambiente en París 2024, no lograron avanzar a la siguiente ronda.

Los jueces penalizaron al equipo con cuatro décimas por un par de lanzadas de aros que no fueron atrapados y algunos otros detalles técnicos, con lo que México terminó con una calificación de 29.700, la más baja de toda la ronda. No obstante, las atletas marcaron un gran precedente para el futuro del país en los olímpicos. ¡Orgullo nacional!

Fuente: Tribuna