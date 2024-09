Franco Colapinto tiene exitoso debut en la Fórmula 1 durante el GP de Italia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El piloto argentino Franco Colapinto tuvo un debut exitoso en la Fórmula 1 al terminar en el lugar número 12 tras el Gran Premio de Italia, en el Circuito de Monza, esto después de salir en el sitio 18 de la parrilla, lo que le valió los elogios del resto de pilotos del Gran Circo en la llamada máxima categoría del automovilismo. Asimismo, marcó el regreso de un representante de Argentina tras 23 años

Franco Colapinto tuvo un brillante debut:después de largar 18 en la parrilla y ganar seis puestos y finalizar en el puesto 12 este domingo en el Gran Premio de Italia en el mítico Autódromo de Monza. En ese sentido Charles Leclerc se llevó una épica victoria en casa para Ferrari al superar a los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, que habían partido como favoritos en los primeros puestos de la carrera para la largada.

El piloto argentino se vio confiado en la pista, pero recibió mucha ayuda de la buena estrategia de Williams, la cual fue clave para una carrera sumamente exitosa de Colapinto. El piloto paró solo una vez en boxes, largó con el compuesto medio de neumático, entró rápidamente a cambiarlos e hizo 37 de las 53 vueltas con los duros. Logró tiempos muy similares a los de su compañero Alexander Albon, que finalizó noveno y sumó dos puntos.

Franco Colapinto debuta en la F1, foto: especial

El piloto de 21 años aprovechó un toque entre el alemán Nico Hülkenberg (Haas) y el japonés Yuki Tsunoda (RB), para llegar a su posición final, pero también se lució con adelantamientos, entre ellos su gran maniobra ante el francés Pierre Gasly. Asimismo, completó los 53 giros con buen ritmo, solvencia y autoridad. De esta manera, no cometió errores, lo que le valió el elogio de sus compañeros.

"Estoy contento, fue una buena carrera. Me duele todo el cuerpo. Se ve que el asiento de carbono es más duro de lo que estoy acostumbrado. Tengo un dolor tremendo", expresó al salir de su monoplaza. "Lo recordaré por siempre. Fue una experiencia muy linda, lo disfruté mucho. El equipo me ayudó a progresar rápidamente: nunca había probado el neumático duro, no había hecho más de ocho vueltas seguidas", concluyó.

Fuente: Tribuna