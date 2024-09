MLB: Los Diamondbacks madrugan con su veneno y le da de palos a los Dodgers

Comparta este artículo

Phoenix, Estados Unidos.- Randal Grichuk conectó un jonrón de tres carreras en un segundo inning de ocho anotaciones de Arizona, Brandon Pfaadt ponchó a 10 y los Diamondbacks derrotaron el domingo 14-3 a los Dodgers de Los Ángeles.

Los Dodgers ganaron los primeros dos juegos de la serie saltando sobre Arizona temprano.

Pfaadt tuvo apoyo más que suficiente para el triunfo

Los Diamondbacks devolvieron el favor el domingo, enviando a 11 bateadores al plato contra Justin Wrobleski (1-2) en la segunda entrada.

“Los primeros dos juegos no salieron como queríamos, pero no nos rendimos en ninguno de esos juegos y no nos vamos a rendir, eso se demostró hoy”, dijo Grichuk.

Eugenio Suárez conectó un jonrón y remolcó dos carreras, y Geraldo Perdomo conectó un doble de dos carreras en la gran entrada de Arizona. Pfaadt (9-7) estuvo sólido después de tomar la gran ventaja inicial, ayudando a Arizona a acercarse a cinco juegos de los Dodgers en la División Oeste de la Liga Nacional.

De todos colores

Los Diamondbacks conectaron 17 hits para poner fin a la racha de cuatro victorias consecutivas de los Dodgers. Los Ángeles cerró el juego con el jugador de cuadro Kiké Hernández lanzando la octava entrada.

“Nos pusimos en una situación difícil hoy, luego solo estás tratando de encontrar una manera de salvar el pitcheo”, dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts. “Creo que lo positivo es que volvemos a estar a tope para mañana con la oportunidad de ganar la serie”.

Wrobleski fue agregado al roster en septiembre para darle a la rotación un día extra de descanso luego del viaje de Clayton Kershaw a la lista de lesionados, con un espolón óseo en el dedo gordo del pie izquierdo.

El regreso del zurdo novato a las Grandes Ligas no fue nada bueno.

Los Diamondbacks se abalanzaron sobre Wrobleski en la segunda entrada, comenzando con un doble de Grichuk en el primer episodio. Suárez, José Herrera y José Bell conectaron sencillos que anotaron carreras cada uno en la entrada.

Con su bullpen ya sobrecargado, Roberts dejó a Wrobleski en el juego y Suárez puso a Arizona arriba 9-0 con un jonrón solitario en el tercero. Wrobleski se las arregló para abrirse camino durante 5 y un tercio de entradas y fue retirado después de que el sencillo de Corbin Carroll anotó una carrera y puso a Arizona arriba 10-3.

Wrobleski permitió 10 carreras y 10 hits con dos ponches y dos bases por bolas.

