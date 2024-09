Destacada luchadora mexicana es agredida por un aficionado en Estados Unidos

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Una de las luchadoras más populares y destacada de los últimos años en México, la Hiedra fue víctima de una terrible agresión sexual, al ser tocada por un aficionado, en una cartelera de lucha libre independiente que se celebró el pasado fin de semana en Estados Unidos.

El momento en donde el sujeto tocó la parte trasera del cuerpo de la luchadora se ha viralizado en redes, y a su vez ha generado una gran indignación en el mundo del pancracio, debido a la poca seguridad que tienen estos deportistas.

En el video se puede ver como la Hiedra estaba viendo cómo sus compañeras peleaban entre la tribuna, y al estar volteada un individuo le dio una nalgada y corrió a su lugar. Motivo por el cual la hija del gran Sangre Chicana se enfureció y golpeó al aficionado.

La Hiedra con algunos de sus reconocimientos

Horas después de ese hecho, la atleta se manifestó en sus redes sociales para explicar lo que sucedió. “Un aficionado se atrevió a tocar mi cuerpo sin consentimiento tuve que verme en la necesidad de responder porque me sentí agredida en mi integridad de mujer. Yo estaba parada en la esquina, y el vato va y me nalgueó. Yo voy cacheteo al vato porque yo siempre cacheteo a los vatos y la vieja como que no vio que el vato fue y me nalgueó y a la vieja se le ocurre aventarme y me cachetea”, reveló también en sus redes.

Por si fuera poco, en el clip también se observa como la acompañante del aparente agresor se enoja una vez que la luchadora se defendió, por lo que ella también fue a violentar a la luchadora.

"Creo que si estuviera en México no pasaría porque es un delito muy penado, también relevó la luchadora horas después del terrible incidente.

Desafortunadamente este hecho vuelve a poner en evidencia la poca seguridad que tienen algunos luchadores al momento de que ejercen su trabajo, pues además de lo sucedido este fin de semana, en repetidas ocasiones han salido a relucir videos en donde se ve como aficionados golpean, insultan o se pelean con luchadores.

La Hiedra es una de las luchadores más populares de México, además de tener gira en empresas independientes también forma parte de la compañía Tripe A, e inclusive hace un par de semanas formó parte del grupo de luchadores que participaron en el magno evento de Triplemania.

Fuente: Tribuna.