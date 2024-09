Edgar Berlanga y 'Canelo' ya están en Las Vegas: Ambos prometen nocaut

Comparta este artículo

Las Vegas, Nevada.- Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Edgar Berlanga, quienes serán los protagonistas de este próximo sábado 14 de septiembre, hicieron su tan esperada llegada este marte al MGM Grand de Las Vegas, escenario en donde será la pelea.

Tal y como era de esperarse, con una multitud de fanáticos y una gran presencia de medios de comunicación, los pugilistas llegaron con la firme intención de demostrar que están listos para subir al ring y ofrecerle una gran ‘guerra’ al público.

A pesar de que Saúl Álvarez es el primer campeón que enfrenta en su carrera, Berlanga no baja la guardia y se ve con la mano en alto. “Este es mi momento, lo voy a noquear en el sexto round”, fueron las primeras palabras que utilizó el boricua para los medios en su arribo a la ‘Ciudad del Pecado’.

Mientras que, Álvarez Barragán no se quedó atrás y aseguró que no habrá sorpresas este sábado, debido a que se preparó para tener una gran pelea.

"Es fácil decirlo, pero el sábado verá algo diferente. Es un rival joven, fuerte, pero he enfrentado a todo tipo de peleador en el cuadrilátero, me preparé para que no haya sorpresas”, declaró el jalisciense de 34 años, que defenderá sus títulos: Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Organización Mundial de boxeo, de las 168 libras.

Este combate también es un capítulo más de la clásica rivalidad que tienen en el boxeo México y Puerto Rico, por lo que Saúl y Edgar se están jugando más que solamente los fajines del mundo.

“Entiendo que viene con mucha confianza, entiendo que lo que está pensando, pero el sábado va a ser muy diferente a lo que él piensa, el rival, la inteligencia, la experiencia, la pegada que va a sentir, diferente a lo que se ha enfrentado, ahora sí que se lo revierto a él, se va a enfrentar a una cosa muy diferente”, puntualizó Saúl.

Canelo ya arribó a Las Vegas

Berlanga tiene actualmente una marca de 22-0 con 17 nocauts, y saltó a la fama en el mundo del boxeo por noquear en el primer episodio a sus primeros 15 rivales, pero ese poderío se fue esfumando de acuerdo subía su nivel de oposición, inclusive, el boricua lleva un nocaut en sus últimas seis peleas.

Para este miércoles tanto Saúl como Edgar tendrán su último cara a cara en la conferencia de prensa, después el viernes se cumplirá la primera prueba que es marcar el peso, en donde ambos pugilistas no tienen antecedentes de fallar en la 'Romana'.

Además de 'Canelo' y Berlanga, en la función también pelearán nombres como los de Danny García, Erislandy Lara, Rolando Romero y Carlos Castro.

Fuente: Tribuna.