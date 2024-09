De presumirse; la NFL impone un récord de audiencia durante la Semana 1

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La NFL promedió 21 millones de televidentes por partido durante la primera semana de la liga, convirtiéndola en la Semana 1 más vista de la historia.

La liga y Nielsen dijeron el miércoles por la mañana que el promedio por partido en televisión y plataformas digitales fue un aumento del 12 por ciento con respecto al año pasado. Nielsen comenzó la medición electrónica de la audiencia en 1988.

En total, 123 millones de personas vieron al menos parte de un juego, su total más alto para una semana inaugural desde 2019.

"Un gran comienzo con la audiencia. Fue genial estar de regreso y mucho por lo que estar emocionado”, dijo Hans Schroeder, vicepresidente ejecutivo de distribución de medios de la NFL.

Chiefs ante Ravens fue de los duelos más vistos

NBC tuvo el juego más visto, con la victoria del campeón defensor del Super Bowl, Kansas City, por 27-20 sobre Baltimore en el primer partido del jueves pasado, con un promedio de 29,2 millones en televisión y medios digitales.

Fue el segundo partido de temporada regular más grande de NBC desde 2006, cuando adquirió el paquete ‘Sunday Night Football’. El partido del domingo por la noche entre Detroit y Los Angeles Rams, que los Lions ganaron 26-20 en tiempo extra, promedió 22.7 millones, un aumento del 3 por ciento con respecto al año pasado.

Los Lions festejaron una victoria ante su gente

Efecto Brady

El primer partido de Tom Brady como principal analista de Fox, la victoria de Dallas por 33-17 sobre Cleveland, promedió 23.93 millones. Los seis juegos que formaron parte de la doble cartelera de Fox (cuatro tempranos y dos tardíos) promediaron 18.64 millones, lo que lo convierte en el mejor comienzo de la cadena desde 2020.

Brady se estrenó como analista para la televisión

Esta fue la primera vez desde 2020 que Fox solo tuvo la doble cartelera del domingo por la tarde en la Semana 1. Tanto CBS como Fox transmitieron dos juegos cada uno en el domingo inaugural en las últimas tres temporadas.

CBS promedió 17.79 millones para sus seis partidos, su partido más visto en la Semana 1 desde que volvió a adquirir los derechos de la NFL en 1998. La mayoría de los afiliados de CBS tuvieron juegos en la ventana de las 13 horas, pero Nueva York, Chicago, Atlanta y Pittsburgh tuvieron el primer juego de Jim Harbaugh como entrenador de Los Angeles Chargers contra Las Vegas Raiders, a las 16:05 horas.

Nueva York, Chicago, Atlanta y Pittsburgh no pudieron transmitir juegos en la ventana temprana de CBS porque es una regla de la liga que ningún juego se muestre frente al juego del equipo local.

Supera expectativas

La victoria de Filadelfia por 34-29 sobre Green Bay en el primer partido de la Semana 1 de la NFL el viernes por la noche en 54 años promedió 14.0 millones en las filiales de Peacock y NBC en Filadelfia, Green Bay y Milwaukee. Fue el segundo evento en vivo más visto en los cuatro años de historia de Peacock, detrás del juego de la ronda de comodines de la AFC de la temporada pasada entre Kansas City y Miami.

Eagles y Packers se enfrentaron el pasado viernes

“Creo que los números incluso superaron nuestras expectativas. Brasil estuvo muy bien y el partido fue emocionante”, dijo Schroeder. “En una nueva noche y ventana, creo que fue un comienzo fenomenal para nosotros”.

Muchos aficionados estuvieron atentos al debut de Aaron Rodgers

‘Monday Night Football’ en ABC, ESPN, ESPN2 y ESPN+ promedió 20.4 millones para la victoria de San Francisco por 32-19 sobre los New York Jets a pesar de que la mayoría de los clientes de DirecTV no pudieron recibirlo debido a su disputa de transmisión con Disney (la única forma en que podrían verlo es si su afiliado de ABC no era propiedad de Disney, lo que no fue el caso de los clientes de DirecTV en Nueva York y San Francisco).

El promedio estuvo por debajo de los 22.7 millones del primer partido del año pasado entre los Jets y Buffalo.

