'Canelo' Álvarez promete hacerle pasar una mala noche a Berlanga en Las Vegas

Las Vegas, Nevada.- Edgar Berlanga aún no sabe lo que es una derrota después de 22 peleas profesionales, 17 de ellas ganadas por nocaut, y no sólo dice que tiene la intención de mantener intacto su récord invicto, sino de ganar en seis asaltos el sábado por la noche.

Pero si se ve obligado a llegar hasta el final, Berlanga admitió, también estaría bien.

Pero Saúl ‘Canelo’ Álvarez no se lo cree.

“Es fácil decir que me van a noquear, pero es mucho más difícil hacerlo”, dijo Álvarez. “El sábado por la noche va a ser muy difícil para él, seguro. Me he preparado para el nocaut. Me encanta la sensación de un nocaut y voy a hacer todo lo posible para lograrlo”.