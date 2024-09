En ascenso; la UFC pone contra las cuerdas al boxeo, y va por el nocaut

Comparta este artículo

Las Vegas, Estados Unidos.- Dana White demostró que el camino estaba ahí cuando logró lo que antes parecía impensable: un deporte de combate que podía alcanzar e incluso superar al boxeo.

Ahora parece igualmente improbable que otro deporte de combate haga lo mismo, pero varios lo están intentando, incluido otro respaldado por White.

La UFC ya está a la altura de las grandes organizaciones

UFC estará en el centro del escenario el sábado cuando tenga su primera cartelera en el Sphere en Las Vegas, compitiendo con una pelea por el título encabezada por el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, a solo tres millas de distancia en el T-Mobile Arena.

El ascenso de la UFC hasta convertirse en una empresa de 11 mil 300 millones de dólares, según la valoración de Forbes, mostró que había apetito por más de un deporte de combate. Eso ha dado esperanza a otras organizaciones como Bare Knuckle Fighting Championship, Professional Fighters League y White's Power Slap.

Siguen los pasos

Kevin Iole, quien cubrió deportes de combate para Yahoo Sports durante 17 años antes de crear su propio sitio web este año, dijo que lo que White logró será difícil de replicar.

“Dana era el hombre perfecto, en el momento perfecto y en el lugar correcto”, dijo Iole. “Él entiende muy bien a los peleadores y entiende lo que los motiva. Entiende lo que les gusta a los fanáticos. Realmente lo que él entiende es lo que les gusta a los jóvenes. No hay muchos Dana Whites por ahí”.

Dana White, el genio detrás del ascenso de la UFC

Mike Silver, autor de varios libros sobre boxeo, entre ellos ‘The Arc of Boxing: The Rise and Decline of the Sweet Science’, reconoció el avance que hizo la UFC para mostrar que otras formas de deportes de combate podrían tener éxito. Pero también señaló que los múltiples problemas y controversias del boxeo crearon la apertura para otros.

Demasiadas categorías de peso. Demasiadas organizaciones. Demasiados acuerdos cuestionables. No hay suficiente poder de estrellas.

“¿Cómo se puede seguir un deporte así?” —preguntó Silver. “¿Qué pasaría si la Serie Mundial tuviera cuatro ganadores de la Serie Mundial? ¿Qué pasaría si hubiera cuatro ganadores del Super Bowl?”

A creérsela

Sin embargo, no fue fácil para la UFC al principio. Un público escéptico inicialmente no compró a una organización con aparentemente pocas reglas. White y Lorenzo Fertitta, el exdirector ejecutivo, pusieron orden en la UFC, redujeron el número de categorías de peso y promovieron a sus estrellas para replicar lo que el boxeo a menudo todavía hace mejor: hacer de la noche de pelea un evento.

Silver dijo que el momento de White fue perfecto porque el boxeo “estaba perdiendo a gran parte de su audiencia principal”.

“Si el boxeo tuviera a un Dana White dirigiéndose, diría que sería mucho mejor”, dijo Silver.

¿Hay algún otro deporte de combate que pueda seguir el camino de la UFC?

Lucha de nudillos desnudos

La promoción organizó el primer evento a puño limpio sancionado por el estado en los Estados Unidos desde 1889 cuando Cheyenne, Wyoming, organizó la cartelera inaugural de la organización en 2018.

Desde entonces, BKFC ha alojado tarjetas en varios estados y países. Una señal segura de su trayectoria llegó el 27 de abril, cuando la estrella de la UFC, Conor McGregor, se convirtió en copropietario.

“Bienvenidos a las Grandes Ligas”, anunció McGregor.

Mike Perry, una de las estrellas de la lucha de nudillos

“Creo que Bare Knuckle no está tratando de ser competitivo con el boxeo”, dijo Silver. “Creo que están tratando de ser competitivos con las MMA. Están tratando de capturar a parte de la audiencia de MMA. Es posible que capturen algo del boxeo, pero el público del boxeo realmente no irá por ellos”.

BKFC enfrentó una crisis cuando Justin Thornton fue noqueado el 20 de agosto de 2021 en Biloxi, Mississippi, y murió seis semanas después a los 38 años. Su muerte hizo que muchos, incluido White de la UFC, se preguntaran por qué se armó un desajuste tan aparente.

La muerte de Thornton podría haber significado el final de la promoción, pero la organización no solo se quedó, sino que está ganando impulso.

Iole dijo que BKFC sería más formidable si comenzara a crear sus propias estrellas locales.

“Están bien ahora y lo van a hacer mejor a medida que pase el tiempo”, dijo Iole. “¿Creo que alguna vez va a explotar y convertirse en la corriente principal y en algún lugar cerca de donde está la UFC? No”.

Liga de Luchadores Profesionales

La Liga de Luchadores Profesionales (PFL, por sus siglas en inglés) se creó en 2017 después de adquirir la Serie Mundial de Lucha. La PFL funciona más como un deporte de equipo tradicional con un calendario de temporada y un formato de playoffs.

La adquisición de Bellator por parte de PFL en noviembre fue una señal de que no iba a ninguna parte. Bellator MMA es una de las cinco franquicias bajo un mismo paraguas de la PFL. La lista de PFL incluye el 30 por ciento de todos los luchadores de MMA en todo el mundo, según su sitio web, y está buscando hacer más incursiones a nivel internacional. La valoración de Forbes es de 690 millones de dólares.

SRJ Sports Investments, respaldada por Arabia Saudita, compró una participación minoritaria en PFL en septiembre pasado.

“PFL se ha convertido en la clara compañía número 2 de MMA en solo cinco años, y con el respaldo de SRJ, lo mejor de PFL aún está por venir”, dijo el CEO de PFL, Peter Murray.

También vale la pena ver: ONE Championship. La organización con sede en Singapur, valorada por Forbes en 1.300 millones de dólares, mantiene un enfoque en Asia, pero ha organizado eventos en América del Norte y Medio Oriente con la esperanza de convertirse en un jugador más importante en ambas regiones.

Bofetada de poder

White está totalmente de acuerdo con Power Slap, que creó noticias nacionales cuando en octubre de 2022 la Comisión Atlética de Nevada sancionó eventos. Desde entonces, California, Florida y Texas le han seguido.

“Para fin de año, tendremos todas las comisiones atléticas”, dijo White.

Dijo que recientemente se acordaron acuerdos con Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos para realizar eventos en esos países.

El deporte es exactamente lo que parece, una competencia de bofetadas. Ambos competidores se enfrentan, y quien gane el lanzamiento de la moneda tendrá la primera oportunidad de abofetear a la otra persona.

La disciplina divide opiniones por su brutalidad

Los críticos han planteado preguntas sobre las posibilidades de la encefalopatía traumática crónica (CTE, por sus siglas en inglés). Aun así, White ha insistido repetidamente en que este deporte es la próxima gran novedad en los deportes de combate, comparándolo con el ascenso de la UFC.

Iole está de acuerdo, señalando que Power Slap ha atraído a patrocinadores tan importantes como Anheuser-Busch, Fanatics y Monster Energy.

La UFC dijo que Power Slap está valorada en 750 millones de dólares, e Iole dijo que está en camino de convertirse en una compañía de mil millones de dólares con eventos que se llevarán a cabo en todo el país.

“Están ganando dinero a manos llenas con esto ahora”, dijo Iole.

Silver se mostró más escéptico sobre el futuro de Power Slap.

“Creo que está un paso por encima de la lucha libre”, dijo Silver. “Quiero decir, ¿a quién se le ocurren estas cosas? Pero la gente lo va a ver. ¿Va a rivalizar con las MMA? Claro que no. Es un destello en la sartén. No se va a poner de moda. Es como un roller derby. Puede que sea por unos años, pero es una especie de espectáculo secundario de los deportes de combate”.

Fuente: Tribuna