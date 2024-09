América vs Chivas EN VIVO: Horario y dónde ver el Clásico del futbol mexicano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este sábado se juega el América vs Chivas, el llamado clásico de clásicos, en el estadio de la Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México, se trata de dos de los rivales más longevos del fútbol mexicano y una rivalidad que trasciende incluso amistades. Sin embargo, ninguno de los dos equipos llega en su mejor nivel. A pesar de ello, el encuentro de fútbol promete grandes emociones. Es por ello que ahora se menciona dónde disfrutar la transmisión en vivo y en directo, así como los horarios.

El club América recibe a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el estadio ciudad de los deportes, el cual no se prevé que esté lleno debido a la falta de venta de boletos, sin embargo durante las próximas horas esto podría cambiar. El cuadro azulcrema viene en una mala racha donde no han podido sumar victorias y ponen en tela de juicio la continuidad de André y Jardine al frente de la institución de Coapa.

Por su parte, las Chivas Rayadas del Guadalajara tampoco están en su mejor nivel, pero enfrente tendrán al América, el famoso rival odiado, por lo que todos sus jugadores se espera que saquen la casta y den lo mejor de sí para derrotar a las Águilas. En cuanto al equipo tapatío, se espera que lleguen con plantel completo a este compromiso, Por su parte, los capitalinos se han convertido en un hospital y vienen con el plantel mermado.

América vs Chivas: horario y dónde ver

Fecha: sábado 14 de septiembre

Hora: 19:00 horas

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: Canal 5, TUDN, VIX+

¿El Chicharito regresa para enfrentar al América?

Las Chivas Rayadas del Guadalajara presuntamente contarían con el regreso de Javier Chicharito Hernández para enfrentar a las Águilas del América en el estadio ciudad de los deportes, esto después de que el ex seleccionado mexicano estuviera fuera por varias jornadas debido a una lesión que lo aquejaba. Sin embargo, esto no podrá ser debido a que el técnico Fernando Gago no lo incluyó en la convocatoria.

En el caso del América, contará con bajas sensibles para el Clásico en contra de las Chivas debido a que Diego Valdes permanece fuera por una lesión en el hombro y también se ausentará Sebastián Cáceres, que se lesionó este fin de semana cuando participaba en la fecha FIFA con la selección Uruguaya. Se espera que el defensa central esté fuera aproximadamente cuatro semanas, aunque todo dependerá de su velocidad de recuperación.

