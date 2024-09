"Es como un Mayweather o un Pacquiao": Berlanga tras derrota contra 'El Canelo'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Edgar Berlanga dejó mucho que desear durante su pelea contra Saúl 'Canelo' Álvarez y perdió por decisión unánime. Tras el resultado final el puertorriqueño no dudó en reconocer el legado del mexicano. Al finalizar la pelea, sumamente agotados, los boxeadores aprovecharon para abrazarse y agradecer el esfuerzo del otro. ‘’Gracias por esta oportunidad, tú cambiaste mi vida’’ abundó Berlanga, a lo que Canelo respondió ‘’Échale ganas, cabrón’’.

Antes de retirarse, Edgar Berlanga dijo ante el público ‘’Él es mi ídolo. Canelo es como un Mayweather o un Pacquiao, únicos en su clase; está en ese nivel en el que puede elegir a sus contrincantes, él es un rey y eligió a un luchador puertorriqueño; sólo quiero agradecerle por eso, lo digo humildemente’’. La muy esperada pelea del boxeador mexicano Saul ‘’Canelo’’ Álvarez contra el puertorriqueño Edgar Berlanga el pasado sábado 13 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vega dejó mucho que hablar.

En primera instancia se pudo notar la tensión de ambos boxeadores en el cara a cara cuando Berlanga, prepotente amenazó a Álvarez diciendo ‘’Yo no pego como Kirkland, te romperé la nariz y sentirás dolor’’. Ante esto, Canelo respondió tranquilo: ‘’Tú vas a sentir mucho dolor, ya verás, golpeas como mi hijo y no voy a tener compasión de nada contigo’’; mencionó, además: ‘’Pretendes ser rudo, ¿Para qué? No me harás nada diferente’’ demostrando su seguridad ante las intimidantes palabras de su oponente.

Canelo vs Berlanga

Antes de iniciar el combate Berlanga se mostró sumamente seguro de su habilidad para derrotar a Canelo Álvarez, en una previa entrevista comentó: ‘’Yo sé que él tiene mucha experiencia y ha enfrentado a grandes campeones, pero yo poco a poco lo voy a ir quebrando. Creo que soy más joven y estoy invicto, sé que él tiene los campeonatos, pero puedo ganar esta pelea’’ agregó el boxeador.

A pesar de que Canelo mencionaba terminar la pelea en ocho rounds o menos, los números mostraron lo contrario, terminando los doce asaltos, los jueces sellaron el triunfo en las tarjetas 117-110, 118-109, y 118-109, dándole por quinta vez consecutiva la victoria al jalisciense y sumando 23 victorias de mexicanos por 19 de los boricuas. Ahora, El Canelo busca un nuevo desafío en el futuro para agrandar su legado.

