Poderío panameño reporta con Yaquis: Jonathan Araúz ya entrena en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- “Me siento como en casa, el recibimiento de la organización y de los compañeros ha sido espectacular”, fueron las primeras palabras del pelotero exligamayorista Jonathan Araúz como nuevo jugador de los Yaquis de Ciudad Obregón en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

El panameño es el primero de los cinco refuerzos extranjeros (confirmados hasta el momento) en reportar a los entrenamientos de pretmeporada del conjunto de Cajeme, mismos que arrancaron el pasado lunes en el Estadio Yaquis.

Actualmente Jonathan Aldair Araúz tiene 26 años de edad, y entre sus principales cualidades se encuentra que domina las posiciones de segunda base, tercera y las paradas cortas. Igualmente, este pelotero caribeño es conocido por su gran capacidad ofensiva la cual lo llevó a portar las franelas de importantes equipos en las Grandes Ligas como: los Medias Rojas de Boston, Orioles de Baltimore y Mets de Nueva York.

Para el nuevo cañonero de los Yaquis, precisamente el haber jugado en el mejor diamante del mundo le servirá para competir de gran manera en la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

“En Grandes Ligas se aprende mucho todos los días por las súper estrellas que están ahí ayudándote todo el tiempo y eso te exige a ser mejor siempre. Siento que he aprendido mucho de mi paso en MLB, he madurado mucho y creo que eso me ayudará a competir en esta Liga Mexicana que es de mucha exigencia”, detalló Araúz.

El infielder Jonathan Araúz, busca ponerse en forma y llegar listo a la jornada inaugural que arranca el próximo viernes 11 de octubre en la capital sonorense ante Naranjeros.

“Esta es la segunda ocasión que los Yaquis me invitan a jugar y estoy agradecido que por fin se dio la oportunidad y aquí estoy para ayudar al equipo”, fueron las declaraciones de Araúz, que este verano tuvo actividad con el equipo de Oklahoma City, sucursal de AAA de los Dodgers.

En su último equipo bateó para 51 imparables, tres cuadrangulares, impulsó 21 rayitas y anotó en 25 ocasiones para un .227 de porcentaje en 60 compromisos.

El panameño entrenando

Por si fuera poco, 31 carreras producidas, ocho jonrones y 23 anotadas, son los números del panameño en 234 turnos que tuvo en la MLB.

Se espera que Araúz pueda estar listo para los encuentros de pretemporada que tendrán los de Cajeme en Arizona, en la ya tradicional 'Fiesta Mexicana'.

