Ya son clientes; Brewers ganan la División Central de la Liga Nacional… otra vez

Milwaukee, Estados Unidos.- Estos no son los mismos Milwaukee Brewers que han aparecido en playoffs en los últimos años.

Este miércoles, Milwaukee se convirtió en el primer equipo de Grandes Ligas en conquistar un campeonato divisional al sellar su tercer título de la Central de la Liga Nacional en los últimos cuatro años.

La derrota en casa de los Chicago Cubs por 5-3 ante los Oakland Athletics permitió a los Brewers hacerse con la corona divisional.

El camerino de los Brewers se vació de jugadores con un out por jugar en la novena entrada en Chicago, un par de horas antes del primer lanzamiento programado de Milwaukee contra Filadelfia. Una ovación apagada se escuchó después del último out cuando los Brewers ganaron su primer título divisional consecutivo, algo que no conseguían desde 1981 y 1982.

El manager de Milwaukee, Pat Murphy, dijo que vio los últimos outs del juego de los Cubs con el veterano comentarista de los Brewers, Bob Uecker, de 90 años.

“Estábamos haciendo nuestro programa y lo vi con él”, dijo Murphy. “¿Qué es mejor que eso? Impresionante”.

Esto marca el sexto boleto de los Brewers a la postemporada en los últimos siete años, un logro notable para un equipo que llegó a los playoffs solo dos veces en un período de 35 años de 1983 a 2017. Pero esta carrera hacia los playoffs ha sido un poco diferente al resto.

Nada es fácil

Aunque los Brewers se han acostumbrado a superar las expectativas de la pretemporada, las probabilidades parecían estar en su contra incluso más de lo habitual este año.

Craig Counsell, el mánager con más victorias en la historia de los Brewers, se fue a los Cubs. Corbin Burnes, ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional en 2021, fue canjeado a los Baltimore Orioles.

El derecho Brandon Woodruff, dos veces convocado al Juego de Estrellas, no lanzó en todo el año mientras se recuperaba de una cirugía en el hombro, y el dos veces relevista del año de la Liga Nacional, Devin Williams, se perdió la primera mitad de la temporada por fracturas por estrés en la espalda.

Yelich no ha dejado de apoyar a sus compañeros

El jardinero All-Star Christian Yelich y los lanzadores Wade Miley y Robert Gasser sufrieron lesiones que pusieron fin a su temporada.

Nada de eso importaba.

“Puedes hacernos todo eso, pero todavía se trata de personas, y no tienes idea de cuál es lo mejor de ellas”, dijo Murphy. “Estos muchachos no saben cuál es su mejor versión y no sabían cuál era su mejor versión y todavía no lo saben. Pero saben una cosa: juntarse, competir, que duden de ti es algo que te puede llevar a un campeonato”.

De principio a fin

Los Brewers se apoderaron del primer lugar definitivamente a finales de abril y nunca miraron hacia atrás. Ahora han ganado títulos divisionales consecutivos por primera vez desde 1981-82. Esa temporada de 1982 marcó la única aparición de Milwaukee en la Serie Mundial, que terminó con una derrota de siete juegos ante los St. Louis Cardinals.

“Todos estábamos un poco descartados, ¿verdad?” —dijo Yelich—. “Así que eso hace que esto sea especial porque encontramos una manera. Nos enfrentamos a muchas adversidades. Creímos el uno en el otro. Nos unimos como grupo y lo logramos”.

Murphy logró darle seguimiento al proyecto de equipo

Los Brewers se beneficiaron del liderazgo de Murphy, quien había sido el coach de banca de Counsell desde 2016. En lugar de seguir a Counsell a Chicago, Murphy se quedó en Milwaukee y tuvo su primera oportunidad de tiempo completo como manager de Grandes Ligas dos semanas antes de cumplir 65 años.

La única experiencia previa de Murphy como mánager en la MLB había sido como mánager interino con San Diego en 2015.

Murphy ha mantenido el vestuario suelto mientras guía a un equipo que no ha sufrido más de tres derrotas consecutivas en ningún momento de esta temporada. Los Brewers son el único equipo que no ha tenido una racha perdedora de al menos cuatro juegos.

Equipo sólido

Milwaukee tuvo 17 lanzadores diferentes abriendo juegos esta temporada (solo los Miami Marlins y los Los Ángeles Angels tuvieron más). Doce lanzadores diferentes de los Brewers han conseguido un salvamento, a solo dos del récord de 14 establecido por los Tampa Bay Rays en 2021.

Milwaukee llegó al miércoles con una efectividad de 3.65 que lo ubicó en el cuarto lugar en las mayores.

El pitcheo se ha comportado a la altura

Los Brewers dependieron en gran medida de su pitcheo en las últimas temporadas y finalmente se quedaron cortos en los playoffs, ya que han perdido nueve de sus últimos 10 juegos de postemporada. La alineación de los Brewers de este año parece tener más impacto.

Milwaukee llegó al miércoles en el cuarto lugar en carreras totales anotadas (733) y undécimo en OPS (.735) después de terminar 17mo en carreras anotadas (728) y 23ro en OPS (.704) el año pasado.

Yelich lideraba la Liga Nacional en promedio de bateo (.315) y porcentaje de embasarse (.406) antes de que los problemas de espalda terminaran su temporada a finales de julio.

Willy Adames aporta su poder con el madero

Contreras se ha convertido en uno de los mejores receptores bateadores del juego. Adames es el primer campocorto de los Brewers en tener una temporada de 30 jonrones y 100 carreras impulsadas, algo que incluso el miembro del Salón de la Fama, Robin Yount, nunca logró en Milwaukee.

Jackson Chourio, quien no cumplirá 21 años hasta la próxima primavera, es el jugador más joven en batear 20 jonrones y robar 20 bases en una temporada.

Chourio le inyecta sangre joven a los Brewers

“Esto es exactamente de lo que tú, como competidor, quieres formar parte, ¿verdad?” Dijo Hoskins. “No necesariamente se veía exactamente de la manera que tal vez algunos de nosotros pensamos, pero lo bueno es que aún pudimos encontrar formas de hacer el trabajo”.

Fuente: Tribuna