"Fue incómodo": Carlos Sainz revela cómo fue el encuentro con 'Checo' tras choque

Ciudad de México.- El pasado 15 de septiembre de sumó como una fecha significativa por el país, pero no fue por una causa positiva, sino todo lo contrario. Por si no lo recuerdas o simplemente no te enteraste, 'Checo' Pérez quedó fuera del podio por un incidente ocasionado por su colega español Carlos Sainz, que al no tener un buen control del volante y dimensión espacial del resto de los automóviles, generó un choque que después los llevó a los dos a estrellarse contra las barras de contención. Muchos esperaban que esta carrera le permitiera al mexicano mejorar su posición, pero esto no ocurrió.

Desde luego, la maniobra dio pie a rencores por parte de los aficionados que luego intentaron aligerar el trago amargo con graciosos memes que declaraban al extranjero como una persona non grata en México al interferir en la victoria de nuestro piloto favorito. Pero no sólo los seguidores estaban molestos, también Pérez estalló aquel fatídico domingo. A días de este percance, Sainz reveló que fue lo que habló con 'Checo' y fue todo lo que habríamos esperado: una conversación muy incómoda.

De cara al Gran Premio de Singapur, Sainz se encontró con la prensa, que llevada por la curiosidad, no pudo evitar preguntarle si cómo fue el encuentro con el mexicano después de la catastrófica vuelta en la que él le cerró el paso a su compañero. Aunque en su momento se especuló que el mexicano le movió el casco a Carlos como una muestra de desdén, este último dijo no recordar esa acción del de Red Bull.

Lo que sí tiene presente en la memoria es la imagen de 'Checo' saliendo a toda velocidad de su auto para reclamarle, pero admitió que no pudo escuchar lo que le dijo. "Creo que aprovechó para acercarse rápidamente a mí y decirme algo que, por cierto, no pude oír. Así que ni siquiera sé qué me dijo". Enseguida, el par fue trasladado a la carpa médica, donde un experto los sometió a una revisión para asegurarse de que ninguno tuviera lesiones graves. Este momento duró 20 minutos, durante los cuales estuvieron sentados juntos. De acuerdo con el madrileño, este tiempo fue "incómodo".

Mientras tenían el monitor de frecuencia cardíaca puesto se miramos y Pérez cuestionó: "Amigo, ¿qué diablos pasó?", a lo que él sólo atinó a responder: "No lo sé, pero te prometo que no te hice nada". Más tarde platicaron sobre cómo es que habían quedaron fuera cuando ambos debían estar en el podio de Azerbaiyán. Al final, "bromeamos un poco al respecto, así que no estamos enojados el uno con el otro", finalizó Carlos.



