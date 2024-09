LMP: Fernando Villegas quiere dejar huella con los Yaquis de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Una de las caras nuevas que tendrán los Yaquis de Ciudad Obregón para la temporada 2024-2025 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, es el pelotero mexicano Fernando Villegas, quien ya reportó con el club y se declara listo para iniciar una nueva aventura en su carrera.

Entendiendo la gran exigencia que representa vestir los colores de la Tribu de Cajeme, el patrullero confiesa dar lo mejor como profesional e intentar dejar huella en su segunda franquicia dentro del beisbol invernal de México.

“Busco hacer un buen papel y dar lo mejor como buen profesional. Este reto con Yaquis lo tomo como algo importante en esta etapa de mi carrera y no me cabe la duda que lograré mis objetivos con este equipo. El cambio me tomó de sorpresa, pero conozco la historia de Yaquis, siempre ha sido protagonista y eso tiene un alto valor”, comentó.

Cabe destacar que, Fernando llegó al conjunto de Ciudad Obregón en un cambio que se realizó con Charros de Jalisco a principios del 2024, donde también estuvieron involucrados el receptor Fernando Flores y el utility Edson García; a cambio de los lanzadores Mario Meza, Miguel Aguilar y Alberto Leyva, que ahora son tapatíos.

Villegas ya entrena con Yaquis

“Tengo la fortuna que con varios compañeros he compartido vestidor en otros equipos y eso ha sido mas fácil mi inclusión, me hace sentir cómodo y como en casa. Uno de ellos es Fernando Flores que me ha hablado bien de la ciudad, de la gente e incluso me ha recomendado buenos lugares para comer, porque hay que resaltar que aquí hay buena comida”, afirmó el nacido en Coahuila.

A sus 26 años de edad, Fernando se ha consolidado como un jugador con grandes dotes a la ofensiva, ya que ha sido acreedor del premio Novato del Año de la Liga Mexicana del Pacífico 2022-2023 con Jalisco, donde además tercer lugar en bateo.

Por si fuera poco, fue ‘Champion Bat’ de la Liga de Verano con Saraperos de Saltillo al registrar .390 AVG y 104 imparables en 267 turnos al bat, igualmente anotó 47 carreras, impulsó 58 y conectó 16 metrallazos.

Villegas viene de igualmente tener un gran papel en el verano, donde promedió .328 de porcentaje de bateo en 317 turnos con Saltillo, anotando 70 carreras y 12 cuadrangulares.

“Me agrada el equipo que se esta formando, conozco a la mayoría y se del talento y capacidades que tienen. Veo mucho poder y dinamismo en el lineup y pienso que la afición vera cosas muy interesantes de un equipo muy completo esta temporada”, puntualizó el nuevo elemento de la Tribu obregonense.

A su vez, ya se le pudo ver al mexicano con su nueva piel, los Yaquis de Ciudad Obregón, mismos que desde el pasado lunes 16 de septiembre se encuentran realizando sus entrenamientos de pretemporada.

El debut de los Yaquis será el próximo 11 de octubre ante los Naranjeros de Hermosillo, en el Fernando Valenzuela de la capital de Sonora.

Fuente: Tribuna.